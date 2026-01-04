गोपालगंज में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, 236 लोगों के घर पहुंची नोटिस; जल्द चलेगा बुलडोजर

संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। थावे प्रखंड क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण के मामलों को लेकर अंचल प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

अंचलाधिकारी कुमारी रूपम शर्मा ने बताया कि थावे बाजार एवं थावे जंगल क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को चिह्नित कर प्रथम नोटिस जारी किया गया है।

सीओ के अनुसार थावे बाजार में स्थित सरकारी भूमि खाता संख्या 128 एवं खेसरा संख्या 322 की कुल एकड़ 26 डिसमिल जमीन पर 114 लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है।

इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सभी संबंधित लोगों को प्रथम नोटिस भेजा गया है। वहीं, दूसरी ओर थावे जंगल क्षेत्र में खाता संख्या तीन, खेसरा संख्या 31 की कुल 31.20 डिसमिल भूमि यूको पार्क के लिए वन विभाग को आवंटित की गई है।