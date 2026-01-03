गोपालगंज में हर साल होता है 110-125 नाबालिग लड़कियों का अपहरण, प्रेम-प्रसंग बनाता है प्रमुख कारण

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। हाल के दिनों में नाबालिग लड़कियों के अपहरण की घटनाएं बढ़ी हैं। नाबालिग लड़कियों में समझ बेहतर नहीं होती है। ऐसे में व्यस्क उन्हें आसानी से बरगला देते हैं। यही कारण है कि घर से कोचिंग व स्कूल-कॉलेज में पढ़ने के लिए निकलने वाली नाबालिग लड़कियों के अपहरण की घटनाएं बढ़ी है।

थानों से लेकर न्यायालय तक में दर्ज होने वाले आपराधिक घटनाओं में नाबालिग लड़कियों के अपहरण के मामले कहीं से भी कम नजर नहीं आ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि प्रत्येक माह औसतन 09 से 10 नाबालिगों के अपहरण की घटनाओं को लेकर होती हैं।

हर साल 125 नाबालिग लड़कियों का अपहरण आज से कोई एक दशक पूर्व तक अपहरण के जो मामले सामने आते थे, उनमें अधिकांश अपराधियों के स्तर पर अंजाम दिए गए मामले होते थे। धीरे-धीरे लड़कियों के अपहरण के मामले सामने आने लगे। प्रत्येक साल इन आंकड़ों में बढ़ोतरी होती गई।

अब स्थिति यह है कि प्रत्येक साल औसतन 110 से 125 नाबालिग लड़कियों के अपहरण की घटनाएं प्रतिवेदित हो रही हैं। इसके अलावा भी नाबालिग लड़कियों के अपहरण की कई वारदातें होती हैं, लेकिन सामाजिक लोक लज्जा के डर से कई मामले थाने या कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं।

प्रेम-प्रसंग में होती है घटनाएं हाल के पांच साल के आंकड़े बताते हैं कि नाबालिग लड़कियों के अपहरण के मामले शहरी इलाकों की तरह ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़े हैं। गांवों में घर से शौच को निकलते वक्त नाबालिग लड़कियों के अपहरण की घटनाएं अधिकांश रूप से सामने आती हैं।

नाबालिग लड़कियों के अपहरण को लेकर दर्ज होने वाले अधिकांश मामले प्रेम-प्रसंग के ही होते हैं। बरामदगी के बाद जब इन्हें न्यायालय में बयान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो नाबालिग लड़कियां प्रेम-प्रसंग की बात को स्वीकार कर लेती हैं।

2021 के बाद घट रहा आंकड़ा आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2015 में जिले में 93 लड़कियों की शादी की नीयत से अपहरण की घटनाएं हुईं। 2021 में यह आंकड़ा बढ़ कर 145 पर पहुंच गया था। बीते सालों से इस आंकड़े में कुछ कमी आयी है। वर्ष 2023 में 128, वर्ष 2024 में 112 तथा वर्ष 2025 में 116 लड़कियों के अपहरण की घटनाएं दर्ज हुई हैं।

केसों का बढ़ता जा रहा बोझ लड़कियों के अपहरण की घटनाओं में से अधिकांश में दोनों पक्षों के बीच बाद में समझौता ही होता है। न्यायालय के आंकड़े बताते हैं कि पहले तो पीड़ित पक्ष की ओर से थानों में अपहरण का केस दर्ज किया जाता है।

बाद में लड़की के बरामद होने के बाद करीब आधे से अधिक मामलों में दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है। ऐसे में पुलिस के पास नाबालिग लड़कियों के अपहरण के केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। समाज का यह ट्रेंड काफी खतरनाक है। परिवेश, रहन सहन, मोबाइल का उपयोग भी इसका एक बड़ा कारण है। इसके लिए लड़कियों को अच्छी शिक्षा व अच्छा परिवेश देना जरूरी है। पुलिस को भी इस मामले में सख्ती दिखानी होगी। ताकि इस तरह की घटनाएं रुक सकें।- मदन मोहन शास्त्री, समाज शास्त्री

अधिकांश मामले में आरोपितों की औसत उम्र 20 से 25 वर्ष जिले में इस साल दर्ज हुई नाबालिग लड़कियों के अपहरण की घटनाओं के आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश मामलों में आरोपितों की औसत उम्र 20 से 25 वर्ष है। आरोपित कम उम्र की अव्यस्क लड़कियों को आसानी से अपने झांसे में ले लेते हैं।