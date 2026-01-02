नए साल की खुशियों पर लगा ग्रहण, बोधगया में मामूली विवाद को लेकर बेटे ने कर दी पिता की हत्या; गिरफ्तार

संवाद सूत्र, बोधगया। एक ओर जहां पूरा देश नए वर्ष की जश्न मना रहा था, वही दूसरी ओर एक बेटे ने अपने ही पिता का हत्या कर दिया है, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गई है। एक बार फिर बाप बेटे का रिश्ता को शर्मसार किया गया है। हालांकि पुलिस ने आरोपित बेटे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है।

मामला गया जिले के मगध विश्विद्यालय थाना क्षेत्र के भौंरवार गांव की है, जहां गुरुवार की देर रात एक बेटा ने पिता का हत्या कर दिया है। बेटे मुन्ना मांझी ने किसी मामले में पिता से हुए नोक झोंक के कारण पिता को हत्या कर दिया है।