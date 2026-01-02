Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल की खुशियों पर लगा ग्रहण, बोधगया में मामूली विवाद को लेकर बेटे ने कर दी पिता की हत्या; गिरफ्तार

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:53 PM (IST)

    नए साल के जश्न के बीच बोधगया के भौंरवार गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। मामूली विवाद के चलते बेटे मुन्ना मांझी ने अपने 75 वर्षीय पिता कृष्णा मांझी ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, बोधगया। एक ओर जहां पूरा देश नए वर्ष की जश्न मना रहा था, वही दूसरी ओर एक बेटे ने अपने ही पिता का हत्या कर दिया है, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गई है। एक बार फिर  बाप बेटे का रिश्ता को शर्मसार किया गया है। हालांकि पुलिस ने आरोपित बेटे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामला गया जिले के मगध विश्विद्यालय थाना क्षेत्र के भौंरवार गांव की है, जहां गुरुवार की देर रात एक बेटा ने पिता का हत्या कर दिया है। बेटे मुन्ना मांझी ने किसी मामले में पिता से हुए नोक झोंक के कारण पिता को हत्या कर दिया है। 

    आरोपित बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार

    मृतक की पहचान भौंरवार गांव निवासी 75 वर्षीय कृष्णा मांझी के रूप में किया गया है। इस घटना के बाद आस पास के लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। 

    वहीं मगध विश्वविद्यालय थाना कि पुलिस आनन फानन में घटनास्थल पहुंची और आरोपित बेटे मुन्ना मांझी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही घटना में उपयोग की गई  हथियार को भी बरामद किया गया है।

    इस घटना के बाद मगध विश्वविद्यालय थाना प्रभारी संदीप चौहान ने बताया कि आरोपित बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है।

    Neeraj Kumar