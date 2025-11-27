Bihar Police: पुलिस अफसर चंदन राम लाइन क्लोज, महिला सिपाही के साथ SHO का संबंध बना था चर्चा का विषय

संवाद सहयोगी, टिकारी (गया)। पुरा थाना में पदस्थापित एसएचओ चंदन राम को लाइन क्लोज करते हुए अजय कुमार को पुरा थाना की कमान सौंपी गई है। थाने में ही पदस्थापित एक महिला सिपाही के कमरे से निकलने का वीडियो सामने आने के बाद चंदन राम को लाइन क्लोज किया गया।

जानकारी हो कि वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी आनंद कुमार ने टिकारी एसडीपीओ को जांच का आदेश दिया था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जांच रिपोर्ट में महिला सिपाही के कमरे से निकलने के बाद चंदन राम पर उक्त कार्रवाई की गई। चंदन राम के तबादला के बाद पुलिसकर्मियों में चर्चा का बाजार और गरम हो गया है।