Bihar Police: पुलिस अफसर चंदन राम लाइन क्लोज, महिला सिपाही के साथ SHO का संबंध बना था चर्चा का विषय
गया जिले के पुरा थाना के एसएचओ चंदन राम को लाइन क्लोज कर दिया गया है। अजय कुमार को पुरा थाना का नया प्रभार सौंपा गया है। यह कार्रवाई एक महिला सिपाही के कमरे से निकलने के वीडियो के सामने आने के बाद की गई। एसएसपी ने एसडीपीओ को जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया।
संवाद सहयोगी, टिकारी (गया)। पुरा थाना में पदस्थापित एसएचओ चंदन राम को लाइन क्लोज करते हुए अजय कुमार को पुरा थाना की कमान सौंपी गई है। थाने में ही पदस्थापित एक महिला सिपाही के कमरे से निकलने का वीडियो सामने आने के बाद चंदन राम को लाइन क्लोज किया गया।
जानकारी हो कि वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी आनंद कुमार ने टिकारी एसडीपीओ को जांच का आदेश दिया था।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जांच रिपोर्ट में महिला सिपाही के कमरे से निकलने के बाद चंदन राम पर उक्त कार्रवाई की गई। चंदन राम के तबादला के बाद पुलिसकर्मियों में चर्चा का बाजार और गरम हो गया है।
महिला सिपाही को भी हटाने की गार्ड प्रभारी ने की थी मांग
संबंधित महिला सिपाही के व्यवहार को लेकर पूर्व में भी पुलिस कर्मियों द्वारा आक्रोश जताया जा चुका था। पुरा थाना के तत्कालीन गार्ड प्रभारी मो मुस्तकीम खान द्वारा एसएसपी को पत्र लिखकर सम्बंधित महिला सिपाही की बदली करने की मांग की गई थी, लेकिन उक्त शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नही हो सकी थी।
