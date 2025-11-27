Bihar Police Transfer: मुंगेर एसपी इमरान मसूद ने 6 थानाध्यक्ष बदले, विनोद कुमार को जमालपुर की कमान

संवाद सहयोगी, मुंगेर। जिले में पुलिस व्यवस्था को और दुरुस्त करने के उद्देश्य से एसपी सैयद इमरान मसूद ने बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों का फेरबदल किया है। इसके तहत जिले के छह थानाध्यक्षों और एक अंचल इंस्पेक्टर का तबादला कर उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस बदलाव को पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने और थानों में नई ऊर्जा लाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।

नए आदेश के अनुसार, संग्रामपुर थानाध्यक्ष विनोद कुमार झा को आदर्श थाना जमालपुर की कमान सौंपी गई है। अब वे जमालपुर क्षेत्र में विधि-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाएंगे।

वहीं, जमालपुर के थानाध्यक्ष राजेश कुमार को साइबर थाना भेजा गया है, जहां उन्हें साइबर अपराधों पर लगाम कसने की चुनौती का सामना करना होगा।

बरियारपुर थानाध्यक्ष वीरभद्र को संग्रामपुर का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा साइबर थाना के राकेश कुमार को ईस्ट कॉलोनी थाना का प्रभार दिया गया है।

गंगटा के थानाध्यक्ष राहुल कुमार को बरियारपुर भेजा गया है, जबकि ईस्ट कॉलोनी थाना के संजीत कुमार अब गंगटा थाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी क्रम में अंचल स्तर पर भी बदलाव किया गया है।

अमित प्रकाश कौशिक को कोतवाली अंचल का चार्ज दिया गया है। उनके कार्यभार संभालने से कोतवाली क्षेत्र में पुलिसिंग और बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है।

एसपी ने सभी पदस्थापित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता दें और लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाएं।

तबादले के बाद जिले में पुलिस महकमे में नई सक्रियता देखने को मिल रही है। स्थानीय लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि नए पदस्थापन से क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी।