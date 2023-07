Opposition Meeting: नीतीश कुमार पर बरसे जीतनराम मांझी, बोले- आगामी चुनाव में इनकी विदाई तय

बिहार में राजनीतिक हलचल के चलते जीतनराम मांझी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के संरक्षक में आगामी चुनाव में नीतीश सरकार की विदाई तय है। शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति समाप्त करने के विरोध की घोषणा करते हुए कहा कि जब तक राज्य सरकार इसे वापस नहीं लेती हम चैन से बैठने नहीं देंगे।

नीतीश कुमार पर बरसे जीतनराम मांझी ने बोले तीखे वचन।

गया जागरण संवाददाता। बिहार में राजनीतिक हलचल के चलते जीतनराम मांझी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के संरक्षक में आगामी चुनाव में नीतीश सरकार की विदाई तय है। शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति समाप्त करने के विरोध की घोषणा करते हुए कहा कि जब तक राज्य सरकार इसे वापस नहीं लेती, हम चैन से बैठने नहीं देंगे। प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं की हकमारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा कि महागठबंधन सरकार पूरी तरह से गरीब व पिछड़ों की विरोधी है। इस सरकार की योजनाएं हाथी के दांत के समान हैं। चाहे शराबबंदी हो, नलजल योजना हो, आवास योजना सब फेल हो गईं। योजनाएं सिर्फ कागज में दिखाई देती हैं। वह सोमवार को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा 12 सूत्री मांगों को लेकर गांधी मैदान में दिए जा रहे धरना में बोल रहे थे। उन्होंने पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के नाम से पांच हजार क्षमता वाले कन्वेंशन हाल का निर्माण गया में कराने की मांग की।

