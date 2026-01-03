Language
    'पिता अनपढ़ थे और...', जीतन राम मांझी को याद आए जीवन के संघर्ष भरे दिन

    By Amit Kumar Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:12 PM (IST)

    केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने गया के बाराचट्टी में कहा कि समाज में केवल गरीब और अमीर दो ही जातियां हैं। उन्होंने गरीबी को भगवान की नहीं, बल्कि हमार ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सभा को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी। (जागरण)

    संवाद सूत्र, बाराचट्टी, (गया)। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि समाज में असली जाति केवल दो ही है, एक गरीब और दूसरा अमीर। सभी गरीब एक ही जाति के लोग हैं।

    आज भी आजादी के इतने वर्षों बाद गरीब स्वावलंबी नहीं बन पाए हैं, यह हमारे सिस्टम और सामाजिक सोच की बड़ी विफलता है। वे शनिवार को प्रखंड के रोही पंचायत अंतर्गत रोही गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

    इस जनसभा की अध्यक्षता गुड्डू कुमार मांझी ने की। कार्यक्रम का आयोजन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के नेता श्याम सुंदर प्रसाद की ओर से गरीबों के बीच कंबल वितरण को लेकर किया गया था।

    मांझी ने कहा कि 79 वर्ष की उम्र में भी वे देख रहे हैं कि आजादी के बाद भी बड़ी आबादी आत्मनिर्भर नहीं बन सकी है। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताते हुए कहा कि शिक्षा किसी एक वर्ग या श्रेणी की चीज नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए जरूरी है।

    उन्होंने सरकारी विद्यालयों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि आज भी वहां शिक्षा की व्यवस्था बहुत ठीक नहीं है, जिसे मजबूत करने की जरूरत है।

    प्रतिभा किसी डिग्री की मोहताज नहीं

    अपने संघर्षपूर्ण जीवन को याद करते हुए मांझी ने कहा कि उनके पिता अनपढ़ थे और ठेपा देने का काम करते थे, लेकिन जब वे गाना गाते थे तो लोग उसे दोहराते थे। इससे यह साबित होता है कि प्रतिभा किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती।

    उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता पहले शराब बनाने और बेचने का काम करते थे। एक बार उनकी मां के हाथ में चोट लग गई, तब उन्होंने अपने पिता से शराब बनाने और बेचने से मना किया, जिसे पिता ने मान लिया। यही वह मोड़ था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी।

    मांझी ने कहा कि उनका सपना था कि वे इतने सक्षम बनें कि खुद का मकान बना सकें, खुद कंबल खरीद सकें और किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि गरीबी भगवान के द्वारा बनाई गई चीज नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और सामाजिक व्यवस्था की देन है।

    रोजगार को लेकर उन्होंने कहा कि शेरघाटी से मोहनपुर तक उनका प्रयास है कि स्थानीय लोगों को यहीं रोजगार मिले। प्रखंड स्तर पर सौ से दो सौ लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।

    मांझी के संबोधन के बाद विधायक ज्योति देवी ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर हम के प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने कहा कि जीतनराम मांझी का जीवन संघर्ष समाज के लिए प्रेरणास्रोत है और गरीबों के हक की लड़ाई वे लगातार लड़ते रहे हैं।

    वहीं, जदयू प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद ने कहा कि शिक्षा और रोजगार से जुड़ी सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना संगठन की प्राथमिकता है। कार्यक्रम के अंत में श्याम सुंदर प्रसाद के नेतृत्व में गरीब व जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया।