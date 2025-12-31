बिहार में फिर टला बड़ा रेल हादसा: शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी, बगल में खड़ी थी पट्रोल टैंक वाली मालगाड़ी
संवाद सूत्र, गुरारु (गया)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय- गया रेल खंड पर स्थित गुरारु रेलवे स्टेशन पर मंगलवार की दोपहर रेल लाइन पर ट्रेन परिचालन के लिए लगी 25 हजार बोल्ट की ओवरहेड ट्रैक्शन तार व जेनरेटर से बिजली आपूर्ति के लिए खींची गई बिजली के तार के आपस में संपर्क में आ जाने से शाट सर्किट हो गया।
इस कारण तेज आवाज के साथ कई बार भयंकर चिंगारी निकलने से स्टेशन पर मौजूद रेल यात्रियों के बीच अफरातफरी मच गई। घटना के वक्त प्लेटफार्म संख्या एक (अप प्लेटफार्म) पर गया-नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस व आसनसोल- वाराणसी मेमू एक्सप्रेस की प्रतीक्षा कर रहे रेल यात्रियों की भीड़ मौजूद थी।
अप मेन लाइन पर पेट्रोल टैंक की रैक वाली मालगाड़ी खड़ी थी, गनीमत ये रही कि टैंक खाली थे। हालांक यहां मौजूद यात्री काफी डर गए। प्लेटफार्म संख्या एक पर गया - नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस आ रही थी। तत्काल महाबोधि एक्सप्रेस को गुरारु होम सिग्नल पर रोका गया। ट्रेन यहां लगभग आठ मिनट खड़ी रही।
गनीमत रही कि शार्ट सर्किट में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। गुरारु रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किए जा रहे पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है। इस कार्य में लगे मजदूरों ने बिल्डिंग करने के लिए जेनरेटर से विद्युत आपूर्ति के लिए ओवरहेड ट्रैक्शन तार के उपर से बिजली का तार खींच रखा था।
आशंका जताई जा रही है कि यह तार टूटकर ओवरहेड ट्रैक्शन तार के संपर्क में आ गया। स्टेशन प्रबंधक दीपक कुमार ने महाबोधि एक्सप्रेस को होम सिग्नल पर रोके जाने की बात कहा है।
गया जंक्शन पर ट्रेनों की देरी से यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें
- 13349 सिंगरौली एक्सप्रेस: 2 घंटा 10 मिनट देरी
- 13152 जम्मूतवी एक्सप्रेस: 2 घंटा 24 मिनट देरी
- 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस: 4 घंटा 7 मिनट देरी
- 22823 नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस: 2 घंटा 58 मिनट देरी
- 12398 नई दिल्ली-महाबोधि एक्सप्रेस: 3 घंटा 32 मिनट देरी
- 12322 मुंबई मेल: 2 घंटा 7 मिनट देरी
- 22806 आनंद विहार-भुवनेश्वर एक्सप्रेस: 4 घंटा 13 मिनट देरी
- 13347 पलामू एक्सप्रेस: 4 घंटा 33 मिनट देरी
- 12312 कालका मेल एक्सप्रेस: 6 घंटा 33 मिनट देरी
- 18623 इस्लामपुर-हटिया एक्सप्रेस: 10 घंटा 26 मिनट देरी
अन्य परेशानियां
- प्लेटफॉर्मों पर बैठने की जगह और सूचना व्यवस्था की कमी।
- ट्रेनों के देरी की सटीक जानकारी न मिलने से यात्रियों में नाराजगी।
- रेल प्रशासन द्वारा देरी का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया।
