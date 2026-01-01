नववर्ष की खुशियां मातम में बदलीं: वजीरगंज में ट्रैक्टर पलटने से किशोर की मौत, नौ युवक घायल

संवादसूत्र, वजीरगंज (गया)। नववर्ष 2026 के जश्न के बीच गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। करजरा गांव के पास बड़का वन के निकट ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उस पर सवार 17 वर्षीय किशोर राहुल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नौ अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और नववर्ष का उत्सव गम में तब्दील हो गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार करजरा गांव के युवक नववर्ष का जश्न मनाने के लिए एक ट्रैक्टर पर सवार होकर पड़ोस के गांव चकसेव से डीजे लाने जा रहे थे। इसी दौरान बड़का वन के पास ट्रैक्टर चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर के पलटते ही उस पर सवार सभी युवक उसके नीचे दब गए। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद सभी घायलों को ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकाला और घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही वजीरगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को पुलिस वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) वजीरगंज ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद राहुल कुमार को मृत घोषित कर दिया। जबकि अन्य घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। घायलों में अनुज कुमार, सन्नी कुमार, ब्रजेश मांझी, भरत मांझी, पवन मांझी, लालो मांझी, रौकी मांझी एवं दो अन्य युवक शामिल हैं। इनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एएनएमसीएच), गया रेफर कर दिया। अन्य घायलों का इलाज सीएचसी में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक और घायलों के स्वजन अस्पताल पहुंचे। राहुल कुमार की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। नववर्ष के पहले ही दिन इस तरह की घटना से लोग स्तब्ध हैं।

इस संबंध में वजीरगंज थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। सभी घायलों और मृतक के स्वजनों का बयान लिया जा रहा है। दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। प्रथम दृष्टया चालक की लापरवाही से हादसा होने की बात सामने आ रही है, हालांकि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इधर, प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता प्रदान की गई है। बीडीओ प्रभाकर सिंह ने बताया कि मृतक राहुल कुमार के स्वजन को पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया है।