जागरण संवाददाता, गयाजी। शहर की गलियों में इन दिनों तिलकुट की सोंधी खुशबू लोगों को अपनी ओर आकर्षित रही है। करीब डेढ़ सौ वर्ष पुराना यह उद्योग आज बड़ा रूप लेकर जिले की पहचान बन चुका है।

तिलकुट न सिर्फ स्वाद के लिए मशहूर है, बल्कि हजारों परिवारों के लिए रोजगार का बड़ा आधार भी है। इसके बावजूद यह पारंपरिक उद्योग अब तक जीआई टैग से वंचित है।

जिले में पांच हजार से अधिक परिवार तिलकुट उद्योग से जुड़े हुए है। सिर्फ शहर में 250 तिलकुट की दुकानें संचालित हो रही है।

मुख्यरूप से शहर के रमना रोड, टिकारी रोड, स्टेशन रोड में काफी दुकानें हैं। मकर संक्रांति करीब आते ही तिलकुट की बिक्री खूब रही है।

इस सीजन में रोजाना 50 क्‍वि‍ंटल तिलकुट की खपत हो रही है। टिकारी रोड़ स्थित तिलकुट विक्रेता धीरेंद्र केशरी ने कहा कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति तक तिलकुट की बिक्री जमकर हो रही।

बाजार में कई तरह के चीनी, गुड़, ड्राईफ्रूट और खोवा का बना तिलकुट है, लेकिन लोगों की पहली पसंद चीनी और गुड़ का तिलकुट है।

तिलकुट पूरी तरह से हाथ से तैयार किया जाता है। इसमें मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। इसी कारण तिलकुट पूरी तरह से लोकल प्रोडक्ट माना जाता है।

तिल आता दूसरे प्रदेश से

तिलकुट बनाने के लिए तिल दूसरे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और झारखंड से आता है। जिले में भी तिल की खेती कुछ दिनों से होने लगी है, लेकिन यहां उपज कम है।

तिलकुट बनाने के लिए तिल को कहाड़ी में भूनना, गुड़ या चीनी की चाशनी में सही तापमान पर मिलना और फिर हथौड़ी से कूटकर गोल आकर देना हर चरण में कारीगरी और कौशल की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि तिलकुट का स्वाद वर्षो से एक जैसा बना हुआ है।