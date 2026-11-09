छठ पर आस्था और कला का संगम: सूप पर मधुबनी पेंटिंग उकेर रहीं गया की प्रियंका, 200 व्रतियों को देंगी खास सौगात

हिमांशु गौतम, फतेहपुर (गया)। दीपावली का त्योहार खत्म होते ही छठ महापर्व को लेकर जहां घर-आंगन में तैयारियां शुरू हो गई हैं, वहीं टनकुप्पा में लोककला और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है।

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की आदेशपाल कुमारी प्रियंका बंशी नदी के शांत तट पर बैठकर सूप पर मधुबनी पेंटिंग के जरिए छठ महापर्व की महिमा को आकार दे रही हैं।

उनके हाथों से तैयार सूप पर सूर्यदेव, छठी मइया और अर्घ्य देती महिलाओं की आकर्षक आकृतियां उभर रही हैं।

प्रियंका बचपन से ही चित्रकला के प्रति रुचि रखती हैं। उन्होंने मधुबनी चित्रकला की पारंपरिक शैली को सीखा है और पिछले कई वर्षों से इसे आगे बढ़ाने में जुटी हैं।

प्राकृतिक रंगों, बारीक रेखाओं और लोकजीवन से जुड़े प्रतीकों के माध्यम से वह सूप को कलात्मक रूप दे रही हैं। बंशी नदी की लहरों के बीच बैठकर चित्र बनाने का उनका यह अंदाज भी लोगों को आकर्षित कर रहा है।

प्रियंका के अनुसार, उनके लिए यह केवल चित्र बनाने का कार्य नहीं है, बल्कि छठी मइया और मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम है। इस बार उनके द्वारा तैयार किए जा रहे सूप छठ व्रतियों को पूजन के लिए भेंट करने की योजना है।