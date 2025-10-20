गया पुलिस की बड़ी कार्रवाई: शेखपुरा में मिनी गन फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, दो तस्कर गिरफ्तार
गया पुलिस ने चाकंद थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर बेलागंज के शेखपुरा गांव में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने मौके से हथियार बनाने के उपकरण, एक कट्टा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार तस्करों की पहचान राजीव कुमार और सोनू आलम के रूप में हुई है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
संवाद सूत्र, बेलागंज। गया पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी और निर्माण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। चाकंद थाना की पुलिस ने सहयोग से एक कट्टा के साथ दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों की निशानदेही पर बेलागंज थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया।
विधि व्यवस्था डीएसपी रविप्रकाश सिंह ने बताया कि चाकंद थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि नौगढ़ मोड़ के पास कुछ हथियार तस्कर अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त के लिए आ रहे हैं।
सूचना की पुष्टि के बाद, चाकंद थाना की पुलिस ने नौगढ़ मोड़ के समीप दो तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके मोटरसाइकिल की सीट के नीचे से एक नव निर्मित कट्टा और दो मोबाइल बरामद हुए।
गिरफ्तार युवकों की निशानदेही पर शेखपुरा गांव में छापेमारी की गई, जहां से हथियार बनाने के लिए भारी मात्रा में उपकरण मिले। गिरफ्तार तस्करों की पहचान बेलागंज थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव के राजीव कुमार और समसपुर गांव के सोनू आलम उर्फ सोनू खान के रूप में हुई है।
उनके पास से एक कट्टा, एक मोटरसाइकिल और दो मोबाइल बरामद किए गए हैं। दोनों के खिलाफ भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
