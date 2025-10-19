Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मतदान से मतगणना तक: अभेद्य सुरक्षा में रहेंगी 5677 बूथों की EVM, पटना प्रशासन का पुख्ता इंतजाम

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 11:21 PM (IST)

    पटना जिला प्रशासन ने आगामी चुनावों में 5677 मतदान केंद्रों पर ईवीएम की सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मतदान से मतगणना तक, ईवीएम की कड़ी निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। ईवीएम को अभेद्य सुरक्षा वाले कमरों में रखा जाएगा, जहाँ 24 घंटे सशस्त्र गार्डों और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। प्रशासन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मतदान बाद से मतगणना तक अभेद्य सुरक्षा में रहेंगी 5677 बूथों की ईवीएम। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अब जिला प्रशासन ने अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। रविवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम व एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों के साथ इस चुनाव प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र एएन कालेज का निरीक्षण किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यहीं, जिले की 14 विधानसभा सीटों के सभी 5677 बूथों की ईवीएम मतदान के बाद सुरक्षित संग्रहित की जाएंगी। यहीं पर सभी की मतगणना भी की जाएगी। इसे देखते हुए एएन कालेज को हाई-सिक्योरिटी जोन घोषित करते हुए निगरानी व सुरक्षा की बहुस्तरीय व्यवस्था की जा रही है।

    रविवार को अधिकारी द्वय ने स्थल निरीक्षण कर सीसीटीवी निगरानी कमांड सेंटर, नियंत्रण कक्ष, बैरिकेडिंग, अग्निशमन, चिकित्सा दल, हेल्प डेस्क व प्रकाश व्यवस्था समेत तमाम व्यवस्था की समीक्षा की।

    अधिकारियों को तमाम पहलुओं पर सुधार के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि चुनाव की निष्पक्षता व पारदर्शिता बनाए रखने में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए वे केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

    छह को यातायात, विधि व्यवस्था व भीड़ नियंत्रण सर्वोच्च प्राथमिकता

    डॉ. त्यागराजन ने वज्रगृह, मतगणना कक्ष, रिसीविंग काउंटर, बैरिकेडिंग, हेल्पडेस्क, ड्राप गेट आदि का निरीक्षण करते हुए कहा कि एएन कालेज चुनाव की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां बांकीपुर विधानसभा का बूथ संख्या 18 भी है जहां मतदान होगा।

    इसके अलावा, मतदान के बाद यहां सभी बूथों की ईवीएम जमा होंगी व 14 को मतगणना होगी। मतदान व मतगणना के दौरान हजारों की संख्या में पदाधिकारी, सुरक्षाकर्मी, वाहन व मतदाता इसके आसपास रहेंगे। ऐसे में यातायात, विधि-व्यवस्था व भीड़ नियंत्रण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

    कोषांगों को बेहतर समन्वय के निर्देश

    जिलाधिकारी ने जिला निर्वाचन समन्वय कोषांग, कार्मिक कोषांग, मीडिया कोषांग, सामग्री कोषांग, ईवीएम कोषांग, विधि-व्यवस्था कोषांग, आदर्श आचार संहिता कोषांग व कार्मिक कल्याण कोषांग के नोडल पदाधिकारियों को आपस में बेहतर संवाद व समन्वय के साथ कार्य करने को कहा।

    मतदान के बाद ईवीएम-वीवीपैट का सुगम व सुरक्षित संग्रहण सुनिश्चित किया जाए और संबंधित कर्मियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए। मतगणना स्थल पर सीसीटीवी निगरानी, प्रभावी अग्निशमन प्रबंध, निर्बाध बिजली आपूर्ति, प्रथम उपचार हेतु मेडिकल टीम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, हेल्पडेस्क, साफ-सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश दिए गए।