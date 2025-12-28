Language
    गया के मोहनपुर में नईकी आहर से मिला शव, मोबाइल-टोपी अलग-अलग जगह मिलने से हत्या का शक

    By Ramnandan Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:30 PM (IST)

    मोहनपुर के जोगर गांव के पास नईकी आहर में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान लहथुआ गांव के प्रवीण कुमार सिंह उर्फ बुगल सिंह (50) के ...और पढ़ें

    नईकी आहर से मिला शव

    संवाद सूत्र, मोहनपुर (गया)। मोहनपुर थाना क्षेत्र के जोगर गांव के समीप नईकी आहर में एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना रविवार सुबह ग्रामीणों को हुई, जिसके बाद घटनास्थल पर भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी मोहनपुर थाने की पुलिस को दी।

    शव की पहचान थाना क्षेत्र के लहथुआ गांव निवासी प्रवीण कुमार सिंह उर्फ बुगल सिंह (उम्र लगभग 50 वर्ष) के रूप में की गई। बताया गया कि मृतक का पुत्र शुभम कुमार धनबाद में रहकर पढ़ाई करता है, जो शनिवार की देर रात अपने घर पहुंचा था। घर आने पर उसने अपने पिता को घर पर नहीं पाया, जिसके बाद उसने उनकी खोजबीन शुरू की।

    शव की पहचान अपने पिता के रूप में की

    रविवार सुबह जब यह सूचना मिली कि जोगर गांव के पास नईकी आहर में एक शव मिला है, तब शुभम वहां पहुंचा और शव की पहचान अपने पिता के रूप में की। इसके बाद उसी ने घटना की सूचना मोहनपुर थाना पुलिस को दी। 

    पहचान होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी का छह महीने पहले निधन हो चुका है और अब उनके दो बच्चों के सिर से माता-पिता दोनों का साया उठ गया है।

    ग्रामीणों का कहना है कि जिस दिशा में नईकी आहर स्थित है, वहां कोई सीधा रास्ता नहीं है। आहर की ऊंचाई भी काफी अधिक है, जिससे वहां सामान्य रूप से पहुंचना कठिन माना जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि प्रवीण वहां कैसे पहुंचे। 

    कहीं और हत्या कर शव को फेंका

    ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि उनकी कहीं और हत्या कर शव को साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से आहर में फेंका गया हो।मृतक का मोबाइल फोन गांव से करीब 200 मीटर दूर मिला है, जबकि टोपी और गमछी अलग स्थान पर पाई गई है, जिससे मामला और भी संदिग्ध प्रतीत होता है।

    थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। एफएसएल टीम को बुलाया गया है और हर पहलू से जांच की जा रही है। लिखित आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की