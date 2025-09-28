Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Special Trains: त्योहारों पर गया जंक्शन से सफर होगा आसान, दिल्ली-मुंबई के लिए शुरु होंगी स्पेशल ट्रेनें

    By subhash kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:31 PM (IST)

    दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने गया जंक्शन से कई शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। इनमें गया-दिल्ली धनबाद-दिल्ली मुंबई-आसनसोल और गया-आनंद विहार रूट शामिल हैं। कुछ ट्रेनों की अवधि भी बढ़ाई गई है। यह गया और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यात्रियों को अग्रिम आरक्षण कराने की सलाह दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    त्योहारों पर गया जंक्शन से दिल्ली-मुंबई के लिए होंगी स्पेशल ट्रेनें। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, गयाजी। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गया जंक्शन से कई महत्वपूर्ण शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है।

    पूर्व मध्य रेल हाजीपुर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि न सिर्फ नई पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा, बल्कि पहले से चल रही ट्रेनों की अवधि भी बढ़ा दी गई है।

    इन ट्रेनों से गया, बोकारो, झाझा, डीडीयू, प्रयागराज, मुंबई, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। यात्रियों से आग्रह किया गया है कि अग्रिम आरक्षण कर सुविधाओं का लाभ उठाएं।

    13639/13640 गया-दिल्ली-गया स्पेशल: यह ट्रेन 12 अक्टूबर से 30 नवंबर तक हर रविवार, मंगलवार और गुरुवार को गया से रात 10 बजे खुलेगी। वापस दिल्ली से यह 13 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 7 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 11:30 बजे गया पहुंचेगी। ट्रेन डेहरी ऑन सोन, सासाराम, डीडीयू और प्रयागराज होकर दिल्ली जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    03309/03310 धनबाद-दिल्ली-धनबाद स्पेशल: 11 अक्टूबर से 29 नवंबर तक हर शनिवार और मंगलवार को धनबाद से खुलने वाली यह ट्रेन गया में दोपहर 1:30 बजे रुकेगी और दिल्ली तक जाएगी। वापसी में यह ट्रेन दिल्ली से रविवार और बुधवार को रवाना होकर अगले दिन 8:55 बजे गया पहुंचेगी।

    01145/01146 सीएसएमटी-आसनसोल-सीएसएमटी एसी स्पेशल: मुंबई से 06 अक्टूबर से हर सोमवार को चलने वाली यह ट्रेन डीडीयू और गया में ठहरते हुए आसनसोल जाएगी। इसी प्रकार वापसी में यह ट्रेन बुधवार को आसनसोल से चलकर गुरुवार को गया और डीडीयू होते हुए मुंबई पहुंचेगी। त्योहारों को देखते हुए इन ट्रेनों का परिचालन अब एक महीने और लंबा होगा।

    02397 गया-आनंद विहार स्पेशल: अब यह ट्रेन 12 अक्टूबर से 30 नवंबर तक हर रविवार को चलाई जाएगी।

    02398 आनंद विहार-गया स्पेशल: यह ट्रेन 13 अक्टूबर से एक दिसंबर तक हर सोमवार को चलेगी।

    यह भी पढ़ें- गोपालगंज में CM नीतीश और डिप्टी सीएम सम्राट का भव्य स्वागत, जीविका दीदियों से मुख्यमंत्री ने किया संवाद

    यह भी पढ़ें- Para Athletics 2025: बिहार के बेटे ने देश को दिलाया पहला स्वर्ण पदक, अब CM नीतीश ने खोल दिया पिटारा