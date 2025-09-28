Special Trains: त्योहारों पर गया जंक्शन से सफर होगा आसान, दिल्ली-मुंबई के लिए शुरु होंगी स्पेशल ट्रेनें

जागरण संवाददाता, गयाजी। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गया जंक्शन से कई महत्वपूर्ण शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है।

पूर्व मध्य रेल हाजीपुर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि न सिर्फ नई पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा, बल्कि पहले से चल रही ट्रेनों की अवधि भी बढ़ा दी गई है।

इन ट्रेनों से गया, बोकारो, झाझा, डीडीयू, प्रयागराज, मुंबई, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। यात्रियों से आग्रह किया गया है कि अग्रिम आरक्षण कर सुविधाओं का लाभ उठाएं।

13639/13640 गया-दिल्ली-गया स्पेशल: यह ट्रेन 12 अक्टूबर से 30 नवंबर तक हर रविवार, मंगलवार और गुरुवार को गया से रात 10 बजे खुलेगी। वापस दिल्ली से यह 13 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 7 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 11:30 बजे गया पहुंचेगी। ट्रेन डेहरी ऑन सोन, सासाराम, डीडीयू और प्रयागराज होकर दिल्ली जाएगी।