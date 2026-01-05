गया में कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, राजधानी एक्सप्रेस समेत दर्जनों मेल ट्रेनें घंटों लेट

जागरण संवाददाता, गयाजी। गया जंक्शन और इसके आसपास घने कुहासे का असर रेल परिचालन पर साफ तौर पर दिखने लगा है। सोमवार को सुबह से ही कोहरे की चादर इतनी घनी रही कि रेलवे ट्रैक तक स्पष्ट नजर नहीं आया, जबकि सिग्नल बमुश्किल दिखाई दे रहे थे। ऐसी स्थिति में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों की रफ्तार कम करनी पड़ी, जिससे गया जंक्शन से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनें अपने निर्धारित समय से दो से तीन घंटे तक विलंब से चलीं।

सुरक्षा कारणों से घटाई गई गति रेलवे सूत्रों के अनुसार, दृश्यता कम होने पर लोको पायलटों को अत्यधिक सतर्कता बरतनी पड़ती है। सिग्नल और आगे के ट्रैक की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण ट्रेन की गति नियंत्रित रखी जाती है। इसका सीधा असर ट्रेनों के समय पर पड़ता है। गया जंक्शन से गुजरने वाली लंबी दूरी की राजधानी एक्सप्रेस समेत दर्जनों मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें घंटों लेट रहीं।

राजधानी एक्सप्रेस भी नहीं बची कोहरे का असर प्रीमियम ट्रेनों पर भी पड़ा। नई दिल्ली-सियालदह राजधानी एक्सप्रेस एक घंटा 39 मिनट, जबकि नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस दो घंटा छह मिनट की देरी से गुजरी। इसी तरह आनंद विहार–पुरी एक्सप्रेस एक घंटा आठ मिनट और निलांचल एक्सप्रेस दो घंटा दस मिनट विलंब से चली।

लेट चलने वाली प्रमुख ट्रेनें रेलवे की ओर जारी जानकारी के अनुसार, अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस 44 मिनट, इस्लामपुर-हटिया एक्सप्रेस दो घंटा 42 मिनट, दोराई-गोड्डा एक्सप्रेस एक घंटा 29 मिनट, पुरी-आनंद विहार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 37 मिनट, आनंद विहार-पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस एक घंटा 13 मिनट तथा अंगा सतलज एक्सप्रेस 44 मिनट देरी से परिचालित की गई।

यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी, आगे भी असर की संभावना ट्रेनों के विलंब से चलने के कारण यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर लंबा इंतजार करना पड़ा। कई यात्रियों ने कनेक्टिंग ट्रेनों के छूटने की आशंका भी जताई। हालांकि रेलवे कर्मियों द्वारा उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को लगातार जानकारी दी जाती रही।