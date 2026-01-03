Language
    गया में ठंड का कहर: पछुआ हवा और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित, तापमान 6 डिग्री गिरा

    By Sanjay Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:30 PM (IST)

    गया में दो दिन की राहत के बाद कड़ाके की ठंड लौट आई है। तेज पछुआ हवा और घने कोहरे के कारण अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। सूर ...और पढ़ें

    गया में ठंड का कहर

    जागरण संवाददाता, गयाजी। दो दिनों तक धूप निकलने के बाद लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत जरूर मिली थी। लेकिन शनिवार को मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली। तेज पछुआ हवा और घने कोहरे के कारण जिले में ठंड का प्रकोप फिर बढ़ गया है। पूरे दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं होने से लोग दिनभर कंपकंपी महसूस करते रहे।

     ठंडी हवाओं के साथ बादलों की मौजूदगी ने वातावरण को और सर्द बना दिया। जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। धूप नहीं निकलने के कारण अधिकतम तापमान में करीब छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। 

    सुबह और शाम के समय ठंड का ज्यादा असर 

    मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में अचानक आई गिरावट के चलते सुबह और शाम के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस किया गया। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए। 

    ठंड बढ़ने के साथ ही बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर भी लोगों की आवाजाही कम हो गई। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाव को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। सुबह के समय कामकाजी लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी।

    आगे और बढ़ेगी ठंड

    पटना स्थित मौसम विभाग के पदाधिकारी एसके पटेल ने बताया कि रविवार से ठंड में और इजाफा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी और हरियाणा-पंजाब में हो रही वर्षा का असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। 

    पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के कारण जिले में आठ जनवरी तक ठंड का असर अधिक रहेगा। इस दौरान पछुआ हवा चलने और तापमान में और गिरावट की संभावना जताई गई है।

    कोहरे ने बढ़ाई परेशानी

    सुबह के समय घने कोहरे ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। दृश्यता काफी कम होने के कारण सड़क पर चल ना मुश्किल हो गया। सबसे अधिक परेशानी वाहन चालकों को हुई। जिन्हें दिन में भी हेडलाइट जलाकर वाहनों को चलना पड़ा। 

    कई स्थानों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने अनावश्यक रूप से सुबह-शाम वाहन निकलने से बचने और ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में ठंड के और बढ़ने से जनजीवन पर असर और गहरा सकता है।