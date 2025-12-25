गया के फतेहपुर में धर्म प्रचारक की स्कार्पियो और बाइक से 550 लीटर देसी शराब जब्त, तस्करों के नए हथकंडे

संवाद सूत्र, फतेहपुर (गया)। गया जिले के फतेहपुर और गुरपा थाना क्षेत्रों में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 550 लीटर देसी शराब जब्त की है। अलग-अलग स्थानों पर की गई इस कार्रवाई ने तस्करों के बदलते तौर-तरीकों को उजागर कर दिया है, जहां धार्मिक पहचान और सामान्य उपयोग के वाहनों की आड़ में अवैध शराब की ढुलाई की जा रही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फतेहपुर थाना क्षेत्र के ढिबर स्थित बरडीहा सड़क मोड़ के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक स्कार्पियो वाहन को रोका। तलाशी के दौरान वाहन से करीब 450 लीटर देसी शराब बरामद की गई। पुलिस के अनुसार जब्त स्कार्पियो मध्यप्रदेश नंबर की है, जिसे तुरंत फतेहपुर थाना लाया गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि वाहन पर धर्म प्रचारक से संबंधित पहचान अंकित थी, जिसका दुरुपयोग शराब तस्करी में किया जा रहा था।

पुलिस का कहना है कि तस्कर बाहरी राज्यों के वाहनों का सहारा लेकर बिहार में शराब की अवैध ढुलाई कर रहे हैं, ताकि जांच एजेंसियों को गुमराह किया जा सके। वाहन चालक और तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है।

इधर, गुरपा थाना क्षेत्र के बगबंदवा गांव के समीप ग्रामीणों की सतर्कता से एक बाइक पर लदी 100 लीटर देसी शराब जब्त की गई। ग्रामीणों के अनुसार, शराब तस्करों का एक समूह वहां से गुजर रहा था, तभी एक बाइक सवार तस्कर की टक्कर एक व्यक्ति से हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने तस्कर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले वह फरार हो गया। हालांकि ग्रामीणों ने बाइक और शराब को जब्त कर पुलिस के हवाले कर दिया।

ग्रामीणों का कहना है कि शराब तस्कर अब नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं। वे धर्म प्रचारक लिखे वाहन, एंबुलेंस, तेल और दूध टैंकर, यहां तक कि पुलिस लिखे वाहनों का भी इस्तेमाल कर शराब ढो रहे हैं। इससे न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि आम लोगों की भावनाओं से भी खिलवाड़ किया जा रहा है।

फतेहपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि शराब तस्करों के खिलाफ लगातार और सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस तस्करी के बदलते तौर-तरीकों को समझते हुए उसी अनुरूप रणनीति तैयार कर रही है। जल्द ही फरार तस्करों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।