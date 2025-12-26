Language
    धान की रखवाली कर रहे किसान दंपति की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, जमीन विवाद में गोतिया पर शक

    By Neeraj KumarEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:31 AM (IST)

    गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र के चांपी गांव में धान की रखवाली कर रहे किसान दंपति की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान प्रदीप यादव और उनकी प ...और पढ़ें

    धान की रखवाली कर रहे किसान दंपति की हत्या

    संवाद सहयोगी, शेरघाटी (गया)। गया जिले के शेरघाटी थाना अंतर्गत चांपी गांव के खलिहान में गुरुवार की रात धान की रखवाली कर रहे किसान पति पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। किसान प्रदीप यादव उम्र लगभग 52 वर्ष तथा उनकी पत्नी केशरी देवी 48 वर्ष वर्तमान वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 1 की हत्या गला रेतकर कर दी गई है। 

    घटनास्थल पर सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलेंद्र सिंह, थानाध्यक्ष मोहन कुमार दल बल के साथ जांच में जुटे हैं। पुत्र रवि कुमार यादव ने इसकी जानकारी सुबह में दी। घटनास्थल पर बहू प्रियंका देवी ने कहा कि हमलोग को सुबह में गांव के लोगों ने बताया। मृतक प्रदीप भी इसके पूर्व वार्ड सदस्य रहा था। 

    दामाद रणजीत कुमार यादव ग्राम चौगाईं ने बताया कि गुरुवार को सास ससुर से बात हुई थी। शुक्रवार को बच्ची को दिखाने के लिए शेरघाटी आना था।  पुत्री सुनीता और रिंकी रोते बिलखते मूर्छित हो रही है। सुनीता बिलखते हुए मां को भाग जाने की बात कह कर रोते रोते अचेत हो रही है। 

    खेत को लेकर कोर्ट में केस

    घटना के बारे में  रिंकी देवी पुत्री ने बताया कि जिस खेत में खलिहान लगा है। उसी खेत के लिए गोतिया से तीन चार साल से लड़ाई चल रहा है। कोर्ट में केस चल रहा है। पंद्रह दिन पहले धमकी दिया था। घटनास्थल पर एक कुल्हाड़ी पाया गया है। लेकिन उसमें खून का निशान नहीं पाया गया है। संभावना है कि भ्रम पैदा करने के लिए हत्यारे कुल्हाड़ी छोड़ गए हैं। जबकि हत्या कोई और हथियार से किया गया है। 

    धारदार हथियार से गला काटकर हत्या

    पुत्री रिंकी ने बताया कि शाम 6 बजे ही खाना बन जाता है। खाने के बाद पापा और मम्मी दोनों रोज की तरह धान की रखवाली करने खलिहान में आ गए। कुछ देर बाद भाई भी आया था। लेकिन कुछ देर बाद भाई घर चला आया है। सुबह में रोज फोन करते थे। आज फोन नहीं आया। 

    कुछ देर बाद ही जान मारने की खबर दी गई। हमलोग दौड़े आए तो देखा कि कोई धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी गई है। दोनों का शव के पास खून के थक्के पड़े हैं। मां बाप मृत पड़े थे। उसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा होते गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस पहुंचकर जांच कर रही है। 

    सिटी एस पी रामानंद कुमार कौशिक ने स्वजनों से अलग अलग करके एक एक कर बात किया। पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। अनुसंधान हेतु डॉग स्क्वायड की टीम पहुंच कर जांच कर रही है। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल से नमूना एकत्र कर जांच के लिए साथ ले गई है।