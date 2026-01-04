Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    3000 एकड़ में इंडस्ट्रियल काॅरिडोर; बिहार के औद्योगिक विकास को म‍िलेगी नई पहचान, व‍िस अध्‍यक्ष ने बताई विशेषता

    By Neeraj Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 09:25 PM (IST)

    बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने गया के डोभी में 3000 एकड़ के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने औद्योगिक विशेषज्ञों से चु ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    डोभी इंडस्‍ट्र‍ियल कॉरिडोर पर चर्चा करते विस अध्‍यक्ष डॉ. प्रेम कुमार। जागरण

    जागरण संवाददाता, गयाजी। Dobhi Industrial Corridor: जिला अतिथि गृह में रविवार को बिहार विधानसभा अध्यक्ष सह विधायक डाॅ. प्रेम कुमार (Bihar Assembly Chairman Dr Prem Kumar) ने जिला के डोभी प्रखंड में विकसित हो रहे 3000 एकड़ के विशाल इंडस्ट्रियल कारिडोर की प्रगति की समीक्षा की।

    उसमें आ रही चुनौतियों के समाधान पर औद्योगिक जगत से जुड़े विशेषज्ञों, उद्यमियों एवं प्रबुद्धजनों के साथ चर्चा की।इस क्रम में अध्यक्ष ने उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल से बातकर उन्हें गयाजी में बैठक को लेकर आमंत्रित भी किया।

    उन्होने कहा कि डोभी इंडस्ट्रियल काॅरिडोर बिहार के औद्योगिक विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसके माध्यम से स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होगा। बिहार से बाहर हो रहे पलायन पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।

    उन्होंने आश्वस्त किया कि उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को पूर्णतः सिंगल विंडो सिस्टम के तहत संचालित किया जाएगा, इससे उद्योगपतियों को किसी भी प्रकार की प्रशासनिक जटिलता का सामना न करना पड़े।

    निवेश को आसान व सुरक्षित माहौल प्राप्त हो सके। बैठक में आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, फैशन एवं डिजाइनिंग, फूड प्रोसेसिंग एवं कृषि आधारित उद्योग की चर्चा हुई।

    बैठक की अध्यक्षता कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने की। बैठक में एक समिति का गठन भी किया गया। इसमें मुख्य संरक्षक विस अध्‍यक्ष को बनाया गया।

    अध्यक्ष कौशलेंद्र प्रताप सिंह, आलोक नंदन कार्यवाहक, प्रेम नारायण पटवा उपाध्यक्ष, प्रदीप कुमार उपाध्यक्ष, रौनक सिंह सेठ महासचिव, रजनीश कुमार सह सचिव एवं प्रभात कुमार सिन्हा को सर्वसम्मति से संरक्षक नियुक्त किया गया। 23 लोगों को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है।

    डोभी इंडस्ट्रियल कारिडोर पूरे मगध क्षेत्र के आर्थिक विकास का बनेगा केंद्र

    उद्यमियों ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश को लेकर गहरी रुचि व्यक्त की। उद्योग स्थापना को सुगम और पारदर्शी बनाने की दिशा में विधायक द्वारा उठाए गए प्रयासों की सराहना की।

    यह बैठक गया के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देने वाली साबित होगी। आने वाले समय में डोभी इंडस्ट्रियल कारिडोर पूरे मगध क्षेत्र के आर्थिक विकास का केंद्र बनेगा।

    मौके पर कौशलेंद्र नारायण,भाजपा जिला उपाध्यक्ष विकास कुमार, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष रौनक सिंह सेठ, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष डा. करुणा सिंह, प्रदीप, आलोक नंदन, रजनीश, जिला प्रवक्ता बंटी वर्मा उपस्थित रहे।