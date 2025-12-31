Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गया में अंगीठी जलाकर सो गया परिवार, दम घुटने से 2 बच्चों और उनकी दादी की मौत

    By Ravi Bhusan Sinha Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:14 PM (IST)

    गया के वजीरगंज में बोरसी के धुएं से दम घुटने के कारण एक वृद्ध महिला और दो मासूम बच्चों की दुखद मौत हो गई। ठंड से बचने के लिए कमरे में बोरसी जलाकर सोए ...और पढ़ें

    Hero Image

    एक वृद्ध महिला एवं दो मासूम बच्चों की मौत। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, वजीरगंज (गया)। जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्कीहार पंचायत के एकता ग्राम में मंगलवार की रात एक दर्दनाक हादसे में बोरसी के धुएं से दम घुटने के कारण एक वृद्ध महिला एवं दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे गांव में शोक और मातम का माहौल है बन गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतकों में गांगो मांझी की पत्नी 60 वर्षीय मीना देवी, उनके नाती 4 वर्षीय सुजीत और नतिनी 6 वर्षीय अंशू शामिल है। बताया जा रहा है कि ठंड से बचाव के लिए घर के कमरे में बोरसी जलाकर सभी लोग सो गए थे।

    रात के दौरान बोरसी से निकलने वाला धुआं कमरे में भर गया, जिससे तीनों की दम घुटने से मौत हो गई। दोनों बच्चे मोफसील थानाक्षेत्र के अमरपुर निवासी सुदेश मांझी के पुत्र पुत्री थे जो अपनी मां के साथ दो माह से ननिहाल में राह रहा था। घर के सभी पुरुष सदस्य मजदूरी के लिए प्रदेश से बाहर इट भट्ठे पर मजदूरी के लिए गए हुए थे।

    स्वजनों के अनुसार बुद्धवार की सुबह जब जब काफी समय तक कोई हलचल नहीं हुई तो घर के अन्य सदस्यों को शक हुआ। दरवाजा खोलने पर देखा गया कि मीना देवी और दोनों बच्चे अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। आनन-फानन में उन्हें बाहर निकाला गया और इलाज के लिए ले जाने की तैयारी की गई, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी।

    परिजनों को मिली 20 हजार की सहायता राशि

    घटना की सूचना मिलते ही वजीरगंज थाना की पुलिस और प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभाकर सिंह मौके पर पहुचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने मीना देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि दोनों बच्चों के शव को उनके स्वजन अपने गांव अमरपुर ले गए।

    बीडीओ ने बताया कि प्रारंभिक दृष्टिकोण से मौत का कारण दम घुटना ही है, लेकिन स्पष्ट तो पोस्टमॉर्टम से ही हो सकेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने स्वजन को पारिवारिक लाभ योजना का बीस हजार रुपये चेक के माध्यम से सुपुर्द किया।

    Angithi (1)

    इस हादसे से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की एक साथ मौत से परिजन सदमे में हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि ठंड के मौसम में बोरसी और अलाव का इस्तेमाल करते समय सावधानी बेहद जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। प्रशासन से भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने की मांग की जा रही है।