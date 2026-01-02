एक साल से महिला को हो रहा था पेट दर्द, अल्ट्रासाउंड देख डॉक्टर रह गए दंग; इलाज के दौरान मौत

पीड़ित महिला के इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद हड़कंप मचा है। महिला जीतना थानाक्षेत्र निवासी मणि भूषण कुमार की पत्नी उषा देवी थी। महिला के स्वजनों का आरोप है कि मृतक ऊषा का ऑपरेशन तकरीबन डेढ़ साल पहले डॉ. संगीता कुमारी द्वारा किया गया था।

संवाद सहयोगी, मोतिहारी। एक महिला के पेट से ऑपरेटिव सीजर (कैंची) निकलने के बाद शहर की एक महिला चिकित्सक द्वारा किए गए इलाज पर सवाल खड़े हो गए हैं।

ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में कैंची छोड़ दी गई थी। इस कारण बीमारी के बीच महिला की मौत हो गई। इस सिलसिले में महिला के स्वजनों ने नगर थाना में आवेदन भी दिया है।

इधर आरोपित चिकित्सक डॉ. संगीता कुमारी का कहना है कि डेढ़ साल पहले उन्होंने महिला के यूट्रस के जरिए डिलीवरी कराई थी। जबकि कैंची पेट से निकली है। ऐसे में यूट्रस से पेट तक कैंची कैसे जा सकती है।

एक साल पहले से ही शुरू हुआ था दर्द

मृतका के पति के बड़े भाई त्रिलोकीनाथ प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2024 में वह तीसरी बार गर्भवती हुई थी। जहां डॉ. संगीता कुमारी के द्वारा यूट्रस का ऑपरेशन कर डिलीवरी कराया गया था। एक साल पहले से उसके पेट में दर्द शुरू हुआ था। तब दो तीन बार अल्ट्रासाउंड भी कराया गया।