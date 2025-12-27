Language
    पूर्वी चंपारण के शातिर इजमामूल आलम ने की थी थावे मंदिर में चोरी, पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली

    By Sanjay Kumar UpadhyayEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:42 PM (IST)

    गोपालगंज के थावे मंदिर में देवी प्रतिमा से आभूषण चोरी के मामले में मुख्य आरोपी इजमामूल आलम को पुलिस मुठभेड़ के बाद गोपालगंज में गिरफ्तार कर लिया गया ह ...और पढ़ें

    थावे मंदिर में चोरी का आरोपी

    संवाद सहयोगी, मोतिहारी। गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे मंदिर में स्थापित देवी प्रतिमा से आभूषण चोरी के मामले में गोपालगंज के थावे थानाक्षेत्र के रिखई टोला के पास पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार बदमाश इजमामूल आलम पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज थानाक्षेत्र के राजेपुर का निवासी है। 

    21 दिसंबर को चकिया थानाक्षेत्र में विद्युत तार चोरी कांड में तीन शातिर बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद गिरोह के सरगना के तौर पर इजमामुल का नाम सामने आया था। उसके साथियों से मिली जानकारी के बाद पूर्वी चंपारण के पकड़ीदयाल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार चंदन ने गोपालगंज पुलिस को इजमामूल के बारे में जानकारी दी थी। 

    भागकर गोपालगंज में रह रहा था आरोपी

    साथ ही बदमाश की तस्वीर व उसका सेलफोन नंबर भी उपलब्ध कराया था। इस बीच पूर्वी चंपारण की पुलिस द्वारा लगातार की जा रही छापेमारी के कारण बदमाश जिले से भागकर गोपालगंज जिला के मोहम्मदपुर थानाक्षेत्र के साधुआ कोठी गांव में रह रहा था।

    पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ के लिए अरेराज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रवि कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम गोपालगंज भेजी जा रही है। इजमामूल के खिलाफ गोविंदगंज थाना में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज है। 

    बता दें कि 17 दिसंबर की रात थावे मंदिर में चोरी की घटना हुई थी। बदमाशों ने मंदिर में प्रवेश कर देवी के आभूषण सोने का मुकुट और छतरी आदि की चोरी कर ली थी। चोरी की घटना की जानकारी व इनपुट मिलने के बाद पकड़ीदयाल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम काम कर रही थी।