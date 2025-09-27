बिहार के एक गांव में बैठ साइबर ठग ने बनाया पाकिस्तान कनेक्शन, सरपंच पुत्र समेत दो गिरफ्तार

मोतिहारी पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ में उनके पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा हुआ है। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल एटीएम कार्ड और अन्य सामान बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ कई राज्यों में साइबर अपराध के मामले दर्ज हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। मोतिहारी साइबर थाना की पुलिस ने पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया के ताजपुर देउर गांव में छापेमारी कर दो साइबर बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए गिरोह के पाकिस्तान कनेक्शन का पर्दाफाश किया है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में गिरफ्तार बदमाशों का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। इसी के साथ पुलिस समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। दोनों से शनिवार को सघन पूछताछ की गई। इस दौरान पुलिस के सामने कई तथ्य आए हैं।

उस आधार पर पुलिस की टीम छापेमारी व जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने शनिवार को बताया कि गिरफ्तार किए जानेवालों में केसरिया के लाला छपरा निवासी ताजपुर पठखौलिया पंचायत के सरपंच मोहन दास का पुत्र विशाल कुमार व खाप गोपालपुर निवासी अमन कुमार शामिल हैं। चार अन्य बदमाश फरार चल रहे हैं।

सभी की खोज में छापेमारी की जा रही है। फरार बदमाशों में पश्चिम चंपारण के बेतिया निवासी इरशाद, केसरिया के लाला छपरा निवासी मो. सद्दाम, निखिल कुमार व रितेश कुमार शामिल हैं। इसी थानाक्षेत्र के ताजपुर देउर गांव निवासी मुस्लिम कुरैशी ने साइबर पुलिस से ठगी की शिकायत की थी। उस आधार पर मोतिहारी साइबर थाना व केसरिया थाना की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दोनों गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही पर शहर के चांदमारी मोहल्ला में उनके किराए के कमरे में छापेमारी कर पांच सेलफोन, तीन एटीएम कार्ड, तीन बैंक पासबुक, दो चेक बुक, नौ सिम कार्ड व चार सेलफोन का डिब्बा जब्त किया गया है।

अमन के सेलफोन की जांच के बाद पता चला है कि उसने पाकिस्तान निवासी अरशद नामक व्यक्ति के सेलफोन पर चैट व वाट्सएप कालिंग की है। बदमाशों के खिलाफ हिमांचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना व बिहार के अलावे कई राज्यों में भी साइबर ठगी के मामलों के दर्ज होने की बात सामने आई है।