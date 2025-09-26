रंगदारी-हत्या और अवैध शराब का कारोबारी निकला RJD नेता, ऑटो ड्राइवर को पीटने के मामले में गिरफ्तार

फेनहारा पुलिस ने गोविन्दगंज के कुख्यात अपराधी मुन्ना यादव उर्फ राकेश कुमार यादव को गिरफ्तार किया। राजद प्रखंड अध्यक्ष पर हत्या रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज हैं। 21 सितंबर को टेम्पू चालक से रंगदारी मांगने और मारपीट करने का भी आरोप है जिसके बाद पुलिस ने विशेष टीम बनाकर उसे गिरफ्तार किया।

संवाद सहयोगी, पकड़ीदयाल। फेनहारा थाना क्षेत्र के गोविन्दगंज गांव निवासी कुख्यात अपराधी मुन्ना यादव उर्फ राकेश कुमार यादव को पुलिस ने गुरुवार की देर शाम गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश फेनहारा के राजद प्रखंड अध्यक्ष हैं। बदमाश पर हत्या, रंगदारी, धोखाधड़ी और अवैध शराब कारोबार समेत दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि 21 सितंबर को फेनहारा से ढाका सवारी लेकर जा रहे टेम्पू चालक विनोद तिवारी से मुन्ना यादव व उसके सहयोगियों ने रंगदारी मांगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रंगदारी नहीं देने पर ड्राइवर की पिटाई रंगदारी नहीं देने पर सवारियों को उतारकर चालक की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना को लेकर फेनहारा थाना कांड संख्या-208/2025 दर्ज किया गया था।