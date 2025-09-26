Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रंगदारी-हत्या और अवैध शराब का कारोबारी निकला RJD नेता, ऑटो ड्राइवर को पीटने के मामले में गिरफ्तार

    By Aditya Kumar Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:14 PM (IST)

    फेनहारा पुलिस ने गोविन्दगंज के कुख्यात अपराधी मुन्ना यादव उर्फ राकेश कुमार यादव को गिरफ्तार किया। राजद प्रखंड अध्यक्ष पर हत्या रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज हैं। 21 सितंबर को टेम्पू चालक से रंगदारी मांगने और मारपीट करने का भी आरोप है जिसके बाद पुलिस ने विशेष टीम बनाकर उसे गिरफ्तार किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    रंगदारी व मारपीट मामले में कुख्यात मुन्ना यादव गिरफ्तार

    संवाद सहयोगी, पकड़ीदयाल। फेनहारा थाना क्षेत्र के गोविन्दगंज गांव निवासी कुख्यात अपराधी मुन्ना यादव उर्फ राकेश कुमार यादव को पुलिस ने गुरुवार की देर शाम गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश फेनहारा के राजद प्रखंड अध्यक्ष हैं।

    बदमाश पर हत्या, रंगदारी, धोखाधड़ी और अवैध शराब कारोबार समेत दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि 21 सितंबर को फेनहारा से ढाका सवारी लेकर जा रहे टेम्पू चालक विनोद तिवारी से मुन्ना यादव व उसके सहयोगियों ने रंगदारी मांगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रंगदारी नहीं देने पर ड्राइवर की पिटाई

    रंगदारी नहीं देने पर सवारियों को उतारकर चालक की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना को लेकर फेनहारा थाना कांड संख्या-208/2025 दर्ज किया गया था।

    घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पकड़ीदयाल कुमार चंदन के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। जिला आसूचना इकाई के सहयोग से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर आरोपी को दबोचा गया।

    इस संबंध में पकड़ीदयाल के डीएसपी कुमार चंदन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ फेनहारा थाना में 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

    छापेमारी टीम में फेनहारा थानाध्यक्ष नीलम कुमारी, दरोगा अभिषेक पासवान,नागमणि सिंह सहित अन्य पुलिस बल के जवान शामिल थे।

    यह भी पढ़ें- Madhubani News: महिला दारोगा की बर्बरता, थाने में देर से पहुंचने पर अपहृता के माता-पिता को पीटा

    यह भी पढ़ें- व्यवसायी की हत्या कर शव को कुआं में फेंका, 22 सितंबर से लापता थे 25 वर्षीय रियाज आलम