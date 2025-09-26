मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कब बंद होगी? बिहार आई Priyanka Gandhi ने कर दी भविष्यवाणी

Har Ghar Adhikar Rally मोतिहारी के गांधी मैदान में हर घर अधिकार रैली में हिस्सा लेने पहुंचीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य की सीएम नीतीश सरकार व केंद्र की मोदी सरकार पर खूब निशाने साधे। उन्होंने महिलाओं से जागरूक होने का आह्वान किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को चुनावी ढोंग करार दिया।

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर/मोतिहारी(पूर्वी चंपारण)। ऐतिहासिक गांधी मैदान में शुक्रवार की दोपहर आयोजित हर घर अधिकार रैली को संबोधित करते हुए वायनाड से कांग्रेस सांसद सह पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र व राज्य सरकार पर निशाने साधे। एनडीए सरकार में पलायन बढ़ा कहा, विगत 20 वर्ष से राज्य में एनडीए की सरकार है। इसने रोजगार देने या उद्योगों के विकास का कोई काम नहीं किया। इसका परिणाम हुआ कि पलायन में बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा का विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए।

केंद्र सरकार के वादे खोखले वहीं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खोखले वादे करने का आरोप भी लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा, जनता को धर्म और राष्ट्रभक्ति के नाम पर ठग कर वोट लिए गए। #WATCH | मोतिहारी: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने NDA की मुख्यमंत्री महिला रोजगार की योजना पर कहा, "ये क्या है जो आप चुनाव से पहले पैसे दे रहे हैं? आप 20 साल से सरकार में हैं, 20 साल में महिलाओं के लिए आपने क्या किया? क्या 3 हजार रुपये कोई मानदेय होता है... चुनाव से पहले… pic.twitter.com/gKxBfCn1Al — ANI_HindiNews (@AHindinews) September 26, 2025 वोट लेने की योजना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजे गए। यह सीधा वोट हासिल करने की नीति है।

पैसे ले लो, वोट नहीं देना कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एनडीए की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर सवाल उठाए। कहा कि चुनाव से पहले अब क्यों जागे हैं? उन्होंने रोचक अंदाज में कहा, हम महिलाएं बहुत समझदार होती हैं। सुझाव दिया कि वह फिलहाल सरकार से 10 हजार रुपये ले लें, लेकिन वोट उन्हीं को देना जो आपके भविष्य के लिए काम करे। जो आपके बच्चों के लिए काम करे।

महिलाओं ने कुछ नहीं किया प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि एनडीए की सरकार 20 साल सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। आशा, आंगनबाड़ी सेविका और जीविका दीदियों के बारे में कहा कि वह बहुत अधिक काम कर रही हैं। इसके बदले में कुछ भी नहीं दिया जा रहा है।

#WATCH | मोतिहारी, बिहार: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "वे(नीतीश कुमार) बुज़ुर्ग हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी लेकिन इतना कहूंगी कि बिहार में बदलाव का वक़्त है, माहौल है, लोग थक चुके हैं और लोग देख रहे हैं और अब बिहार में चुनाव का समय है तो घोषणाएं हो रही… pic.twitter.com/2Lhf3qc4DP — ANI_HindiNews (@AHindinews) September 26, 2025 हर माह 2500 देंगे पलायन के कारण इनके पति बाहर रहे हैं। इसकी वजह से इन्हें परेशानी हो रही है। अधिकारी इनसे सामान्य से अधिक काम ले रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और आइएनडीआइए की ओर से एक वादा किया और कहा कि हमलोग आपको हर माह 2500 रुपये देंगे।

चुनाव से पहले क्यों जागे यदि चुनाव के बाद हमलोग भी वादा पूरा नहीं करें तो आप मुझे भी दंड दें। इससे पहले पटना में भी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने NDA की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर कहा, "वे चुनाव से पहले अब क्यों जागे हैं?

क्या हर माह देंगे 10 हजार उनकी सरकार 20 साल से सत्ता में है, 20 सालों में उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया? जिस मानदेय के लिए ये महिलाएं इतना संघर्ष कर रही हैं, उसके लिए इन्होंने(NDA) पहले कुछ क्यों नहीं किया? वे अभी 10,000 रुपये दे रहे हैं, क्या वे इसे हर महीने देंगे? वे इसे किसे देंगे?