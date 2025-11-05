पावर स्टार पवन सिंह का दावा, एनडीए की सरकार में बहेगी विकास की धारा

संवाद सहयोगी, संग्रामपुर (पूर्वी चंपारण)। BiharAssemblyElection 2025: केसरिया विधानसभा के हुसैनी स्थित डीपी उच्चतर माध्यमिक प्लस टू विद्यालय हुसैनी के खेल मैदान में बुधवार को भाजपा नेता सह भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह ने एनडीए समर्थित उम्मीदवार शालिनी मिश्रा के पक्ष में चुनावी प्रचार किया।

उन्होंने आमलोगों से अपील किया कि शालिनी मेरी बड़ी बहन हैं। उन्हें चुनाव जीताकर एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाएं. ताकि राज्य के सभी ग्रामीण इलाकों में एक बार फिर विकास की धारा बहे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया। युवाओं के मांग पर उन्होंने एक भोजपुरी फिल्मी गीत भी गुनगुनाया। सभा के अंत में एक बिहारी सौ पर भारी वाला नारा लगाया तो युवाओं ने जमकर तालिया बजाईं। मौके पर एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। सभा की अध्यक्षता केसरिया के जदूय प्रखंड अध्यक्ष इरशाद आजाद व संचालन भाजपा केसरिया के विधानसभा संयोजक आनंद सिंह ने किया।



मंच के समीप पहुंचे युवा भाजपा नेता सह भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह भाषण देने के लिए जैसे ही मंच पर पहुंचे डी एरिया के बाहर खड़े युवा बैरिकेडिंग तोड़कर मंच के समीप पहुंच गए अचानक हुई इस घटना से थोड़ी देर के लिए भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई।