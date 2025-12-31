पीएम आवास योजना को लेकर अपडेट, पताही प्रखंड फिसड्डी में महज 8–9% कार्य पूर्ण
पताही प्रखंड कार्यालय में बीडीओ उदय कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की। प्रखंड में योजना का कार्य मात्र 8-9% पूरा होने पर चिंता व्यक्त की ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, पताही (पूर्वी चंपारण)। PM Awas Yojana Update: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में पताही प्रखंड जिले में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। प्रखंड कार्यालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में बीडीओ उदय कुमार ने इस पर गहरी नाराजगी जताई।
उन्होंने बताया कि अब तक योजना का सिर्फ 8 से 9 प्रतिशत ही कार्य पूरा हो सका है, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है। बैठक में पीएम आवास योजना के तहत हुए कार्यों की प्रगति के साथ-साथ चल रहे सर्वेक्षण कार्य की भी विस्तृत समीक्षा की गई।
बीडीओ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित कर्मियों को योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
बीडीओ ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य पूर्व में किए गए सर्वे की सूची का सत्यापन कर वास्तविक और योग्य लाभार्थियों की पहचान करना है।
उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे, जबकि अपात्र लोगों का नाम हर हाल में सूची से हटाया जाए। इस कार्य के लिए प्रखंड की सभी 15 पंचायतों में कर्मियों की तैनाती की गई है।
इसमें आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव और विकास मित्र शामिल हैं। सभी कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ पंचायत स्तर पर जाकर सत्यापन कार्य तेजी से पूरा करने को कहा गया है।
बीडीओ ने यह भी निर्देश दिया कि तैयार की गई लाभार्थी सूची तय समय सीमा के भीतर जिला कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजी जाए। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखने की हिदायत दी गई है।
बैठक में आवास सहायक वरुण कुमार, राजेश कुमार, कमलेश कुमार, पंचायत सचिव राजेश कुमार, रोजगार सेवक मनीष कुमार सिंह, देवेश कुमार, अंजनी कुमार अंजना समेत अन्य कर्मी मौजूद थे।
