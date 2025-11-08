Language
    'सीएम नीतीश और पीएम मोदी के नेतृत्व में बढ़ रहा बिहार', पवन सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगा वोट

    By Aditya Kumar Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:16 AM (IST)

    भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने बिहार में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के विकास की बात कही। पवन सिंह ने मतदाताओं से बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की और बीजेपी सरकार को विकास के लिए प्रतिबद्ध बताया।

    पवन सिंह ने बिहार में बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, पताही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार तेजी से विकास कर रही है। चारों तरफ विकास ही विकास दिख रहा है। उपरोक्त बातें भोजपुरी सिनेमा जगत के स्टार पवन सिंह ने चिरैया विधानसभा के प्रत्याशी लालबाबू प्रसाद गुप्ता के पक्ष में शिकारगंज के उच्च विद्यालय के खेल मैदान में शुक्रवार को आयोजित सभा में कही।

    कहा कि एनडीए की सरकार ने गांव-गांव तक विकास पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने मतदाताओं से भाजपा के प्रत्याशी को वोट देकर विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने की अपील की।

    उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गांव-गांव तक सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भाजपा प्रत्याशी लालबाबू प्रसाद गुप्ता ने सभा संबोधित करते हुए कहा कि मैंने पिछले दो बार के कार्यकाल में चिरैया विधानसभा में विकास कार्य किया है।

    साथ ही सभी सड़कों का निर्माण करने का कार्य किया है। विधायक ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी एवं सीएम नीतीश के नेतृत्ववाली डबल इंजन की सरकार बनाने को चिरैया विधानसभा के सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। विधायक ने पवन सिह एवं अन्य नेताओं को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया।

    सभा को संबोधित करनेवालों में चुनाव प्रभारी राजीव रंजन, मधुरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मधु सिंह, प्रभु नारायण प्रसाद, भाजपा जिला महामंत्री राकेश यादव, श्री भगवान साह, संजय सिंह, सुनील कुमार, मुकेश सिह, अजय साह, सोनेलाल प्रसाद, अनिल बैठा, सूर्यनरायन प्रसाद, सजीव सिंह, ध्रुवलाल माझी, लालबाबू सिह सहित दर्जनों लोग शामिल थे।

