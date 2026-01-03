मोतिहारी में पीएम आवास आवंटन में अनियमितता, पक्का मकान होने पर भी दी गई तीनों किस्तें; सहायक के वेतन में कटौती

जागरण संवाददाता, मोतिहारी। जिले में आवास के आवंटन में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। केसरिया में बैरिया पंचायत में जांच के बाद पक्का मकान होने के बाद भी लाभुक को तीनों किस्त का भुगतान करा दिया गया है। यही नहीं जांच के क्रम में यह बात भी सामने आया है कि आवास के आवंटन में व्यापक पैमाने पर अनियमितता बरती गई है।

इस मामले में डीडीसी ने कार्रवाई करते हुए संबंधित आवास सहायक के मानदेय में कटौती का आदेश दिया है। बताया गया कि इस संबंध में 2 नवंबर को केसरिया प्रखंड के बैरिया पंचायत निवासी शबाना खातुन ने शिकायत दर्ज कराई थी।

इसकी जांच निदेशक, लेखा, प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से कराई गई। जांच में पाया गया कि परिवादी शबाना खातुन, असलम राईन की पत्नी है। असलम राईन तीन भाई है। शबाना खातुन के ससुर के नाम मो. सहिद है।

आवश्यक कार्रवाई के लिए दिया गया आदेश शबाना खातुन द्वारा बताया गया है कि वे कच्चे घर में रहती है, जो पक्का का मकान है, वह उनके ससुर एवं दो भाइयों का है। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि पक्का के घर में तीन कमरा है। इनको आवास देने की योग्यता के संबंध में विस्तृत जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी, केसरिया को दिया गया।

जांच पदाधिकारी द्वारा परिवादी के शिकायत के आलोक में कुछ लाभुकों का स्थलीय जांच की गई। जिसमें पाया गया कि ग्रामीण आवास सहायक राजीव कुमार, ग्राम पंचायत-बैरिया द्वारा लाभुकों का चयन मनमाने ढंग से किया गया है। उनके द्वारा आवास का निरीक्षण समय-समय पर नहीं किए जाने के कारण बिना मानक के लाभुकों द्वारा आवास का निर्माण कार्य कराया गया है। साथ उन्हें तीनों किस्तों का भुगतान भी कर दिया गया है।

विभागीय दायित्वों के उल्लंघन कर लापरवाही बरती गई पूर्व से पक्का मकान वालों का चयन कर आवास का लाभ प्रदान किया गया है। इस संबंध में ग्रामीण आवास सहायक एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के विरूद्ध अभिकरण कार्यालय से स्पष्टीकरण निर्गत किया गया तथा एक अवसर देते हुए सुनवाई भी की गई, जिसमें उनके द्वारा स्पष्टीकरण के जवाब में जिन तथ्यों / साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, वह संतोषजनक नहीं पाया गया।