मोतिहारी में जाम से मिलेगी राहत, एमएस कॉलेज रेलवे फाटक पर आरओबी निर्माण को मिली हरी झंडी
मोतिहारी के एमएस कॉलेज गुमटी पर लगने वाले भीषण जाम से जल्द राहत मिलेगी। रेलवे ने लाइट आरओबी परियोजना को हरी झंडी दे दी है। सांसद राधा मोहन सिंह के हस्तक्षेप के बाद समस्तीपुर रेल मंडल ने इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को क्लीयरेंस दे दिया है।
संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। East Champaran News: बापूधाम मोतिहारी स्टेशन से सटे एमएस कॉलेज रेलवे फाटक (संख्या-161) पर लगने वाले भीषण जाम से शहरवासियों को जल्द राहत मिलने वाली है। लंबे समय से तकनीकी अड़चनों में उलझी लाइट आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) परियोजना को आखिरकार रेलवे की हरी झंडी मिल गई है।
सांसद राधा मोहन सिंह के हस्तक्षेप के बाद समस्तीपुर रेल मंडल ने इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को क्लीयरेंस दे दिया है। परियोजना में सबसे बड़ी बाधा आरओबी की चौड़ाई को लेकर थी।
निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तावित 4 मीटर चौड़े आरओबी पर रेल मंडल की आपत्ति थी, लेकिन भूमि की उपलब्धता और अधिग्रहण की व्यावहारिक समस्याओं को देखते हुए पुराने प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन कर सहमति बना ली गई।
समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने पुष्टि की है कि परियोजना से जुड़े सभी तकनीकी पहलुओं को सुलझा लिया गया है और शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
प्रशासनिक स्वीकृति में देरी के कारण अब तक कार्य आगे नहीं बढ़ सका था, लेकिन अब औपचारिक प्रक्रियाएं अंतिम चरण में हैं।
निर्माण कार्य अद्या कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जाएगा, जबकि पीएमसी कंपनी के अधिकृत अभियंता राजीव गोयल की टीम परियोजना की निगरानी में सक्रिय है। हाजीपुर मुख्यालय से अंतिम स्वीकृति मिलते ही कार्य को तेज गति से शुरू किए जाने की संभावना है।
परियोजना की मुख्य विशेषताएं
- अनुमानित लागत: करीब 1.5 करोड़ रुपये
- कुल लंबाई: 175 मीटर
- चौड़ाई: 3 मीटर
- रेलवे ट्रैक के ऊपर 30 मीटर हिस्सा बिना पिलर के कंपोजिट स्टील गार्डर से बनेगा
- आरओबी केवल पैदल यात्रियों, साइकिल व दोपहिया वाहनों के लिए
- ऑटो, चारपहिया व भारी वाहनों की अनुमति नहीं
जाम से मिलेगी बड़ी राहत
एमएस कॉलेज गुमटी पर घंटों लगने वाले जाम के कारण छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। आरओबी के निर्माण से न सिर्फ आवागमन सुगम होगा, बल्कि शहर के इस व्यस्त इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था भी काफी हद तक सुधरेगी।
