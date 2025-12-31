रक्सौल में भारत-नेपाल सीमा पर पकड़े गए चार, इसमें तीन बांग्लादेशी, कौन है इनके पीछे?
East champaran Latest news : रक्सौल में भारत-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तीन बांग्लादेशी नागरिक और ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रक्सौल, (पूर्वी चंपारण)। रक्सौल में भारत–नेपाल सीमा पर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें तीन बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। यह गिरफ्तारी सीमा पार होने वाले अवैध गतिविधियों और संभावित तस्करी के सिलसिले में हुई है। अब मामले की गहन जांच शुरू हो गई है। आरोपी किस उद्देश्य से सीमा पार कर रहे थे, यह जल्द स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है।
तीन बांग्लादेशियों के साथ एक भारतीय भी
भारत–नेपाल सीमा क्षेत्र में बुधवार को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने कार्रवाई करते हुए तीन बांग्लादेशी नागरिकों सहित कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी विभागीय सूत्रों ने दी।
गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान एमडी ओल्यूर रहमान (पिता बिलाल हुसैन), एमडी सोफाज (पिता अब्दुल मुनाफ) और एमडी फिरोज (पिता मो. मुजामिल) के रूप में हुई है।
वहीं चौथे गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मो. सरफराज अंसारी (पिता एजाज अंसारी), निवासी चनपटिया, पश्चिम चंपारण के रूप में की गई है। सूत्रों के अनुसार, एसएसबी को सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई।
सभी गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई संबंधित एजेंसियों के समन्वय से की जा रही है। फिलहाल पुलिस अधिकृत रूप से कुछ नही बता रही है। अन्य एजेंसिया पूछताछ में जुटी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।