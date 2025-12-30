पूर्वी चंपारण में पिस्तौल का भय दिखाकर व्यवसायी से लूटे छह लाख रुपये

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर (पूर्वी चंपारण) । थाना क्षेत्र के कल्याणपुर- केसरिया पथ पर कायस्थ टोली चौक के समीप कुमार ट्रेडस किराना दुकान से देर शाम दो बाइक सवार चार बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर काउंटर से छह लाख रुपये लूट लिया।

इस मामले में किराना दुकानदार ने बताया कि एक काला एवं ब्लू रंग के अपाची गाड़ी से चार लोग पहुंचे। गाड़ी लगाकर सभी दुकान पर पहुंच गए। एक ने पिस्टल कनपटी पर सटाया एवं दूसरा गल्ला से रखे छह लाख रुपये लूट लिया।

वहीं दुकान के कर्मी सुबोध कुमार को पिस्टल के बट से प्रहार कर घायल कर दिया। सभी बदमाश पैसा लेकर दुकान के बगल से भाग गए। इसकी सूचना मिलते ही केसरिया पुलिस व कल्याणपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच स्थिति का जायजा लिया। कल्याणपुर थानाध्यक्ष विनीत कुमार ने बताया कि दुकान में लगे सीसीटीवी केमरा को खंगाला जा रहा है। वहीं बदमाशों की पहचान की जा रही है।

ग्रामीणों और चौकीदार के बीच शराब की सूचना पर विवाद संवाद सहयोगी, सुगौली । मेहवा गांव में सोमवार रात कथित तौर पर शराब रखने की सूचना पर चौकीदार और ग्रामीणों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। जानकारी के अनुसार, उत्तरी छपरा बहास पंचायत के निवासी मोमेंद्र सहनी के घर चौकीदार के अभद्र व्यवहार के आरोप लगे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला की चीख-पुकार सुनकर स्वजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और चौकीदार को घेर लिया, जिससे गांव में तनाव का माहौल बन गया। ग्रामीणों का आरोप है कि चौकीदार ने शराब छिपाने की सूचना का हवाला देकर न केवल घर में जबरन प्रवेश किया, बल्कि बगल की दुकान में रखे सामान को भी उलट दिया।