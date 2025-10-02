East Champaran News: श्मशान की ज़मीन पर पंचायत सरकार भवन निर्माण की स्वीकृति से ग्रामीणों में आक्रोश

चिरैया के माधोपुर पंचायत में श्मशान भूमि पर पंचायत सरकार भवन बनाने की स्वीकृति से ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने बीपीआरओ का घेराव कर विरोध जताया और अन्य उपलब्ध भूमि पर भवन बनाने की मांग की। उन्होंने स्वीकृति वापस न लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बीपीआरओ ने उच्च अधिकारियों को सूचित करने का आश्वासन दिया है।

संवाद सहयोगी, चिरैया(पूर्वी चंपारण)। श्मशान की ज़मीन पर पंचायत सरकार भवन निर्माण की सूचना से ग्रामीणों में आक्रोश है। इस मामले को लेकर प्रखंड क्षेत्र के माधोपुर पंचायत के लोगों ने माधोपुर पछियारी टोला, वार्ड संख्या- छह स्थित श्मशान की ज़मीन पर जमा होकर जमकर विरोध-प्रदर्शन किया।

मौके पर पहुंचे बीपीआरओ संदीप कुमार का घेराव कर लोगों ने विरोध दर्ज किया। बीपीआरओ श्री कुमार ने लोगों को समझा-बुझा कर आश्वासन दिया कि वे वरीय अधिकारियों से बात कर पंचायत सरकार भवन निर्माण की दिशा में विधि संगत कार्रवाई करने का आग्रह करेंगे।

ग्रामीण शिव शंकर शर्मा, रामजी साह, राम अयोध्या साह, उपमुखिया विश्वनाथ मांझी, भरत साह, शशिभूषण जायसवाल आदि का कहना था कि हमारे पूर्वजों के समय से आज तक इस 13 कट्ठा 10 धुर परती ज़मीन का उपयोग श्मशान के तौर पर किया जा रहा है।

लोगों का कहना था कि माधोपुर पंचायत अंतर्गत बगहा बाजार मेन रोड के किनारे 18 कट्ठा सरकारी ज़मीन पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए उपलब्ध है। पंचायत के अधिकांश गांवों को यहां आने-जाने में भी सुविधा होगी, पर इस स्थान को नज़रअंदाज़ कर श्मशान घाट पर पंचायत सरकार भवन बनाने की स्वीकृति दी गई है जो कहीं से उचित नहीं है।

किस प्रकार प्रशासन द्वारा श्मशान घाट पर पंचायत सरकार भवन बनाने की स्वीकृति दी गई है जो न्याय संगत व जनोपयोगी नहीं है। अगर श्मशान घाट से पंचायत सरकार भवन बनाने की स्वीकृति को वापस नहीं लिया गया तो वे लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे।