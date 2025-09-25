Language
    East Champaran News: नाइजीरियन नागरिक फर्जी पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार, भारत में घुसने की कर रहा था कोशिश

    By Vijay Giri Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:56 PM (IST)

    पूर्वी चंपारण के रक्सौल आईसीपी पर एक नाइजीरियाई नागरिक को फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया। हेनरी चिगोजीएमके ने पहचान बदलकर और नकली पासपोर्ट बनवाकर भारत में घुसने की कोशिश की। जांच में पता चला कि उसी पासपोर्ट नंबर पर पहले भी एक व्यक्ति को वापस भेजा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे पुलिस को सौंप दिया गया है।

    फर्जी पासपोर्ट बनवाकर भारत प्रवेश की कोशिश। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, रक्सौल,पूर्वी चंपारण। भारत-नेपाल सीमा पर रक्सौल आईसीपी से एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है। इमिग्रेशन जांच के दौरान एक नाइजीरियन नागरिक को फर्जी पासपोर्ट के सहारे भारत में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया।

    जानकारी के अनुसार, उक्त व्यक्ति का वास्तविक नाम हेनरी चिगोजीएमके का जन्म तिथि 27 जुलाई 1968, मूल रूप से नाइजीरिया निवासी है। यह प्रथम 02 दिसंबर 2023 को मेडिकल वीजा पर दिल्ली एयरपोर्ट से भारत आया था और 02 फरवरी 2024 को भारत से बाहर चला गया था।

    बाद में इसने अपना नाम और जन्म तिथि बदलकर अड़जोब गिल्बर्ट और (जन्म–26 फरवरी 1983) के नाम से रिपब्लिक ऑफ कोटेड, डिवोइरे का पासपोर्ट (नं. 17ए एल 19840, वैधता 20.02.2024 से 20.02.2029, वीजा नं. भी एन 1651941, बी-1 वीसा, डबल एंट्रीज अवैध रूप से बनवाया और नेपाल के रास्ते रक्सौल होकर भारत में घुसने का प्रयास किया।

    इमिग्रेशन कार्यालय के अधिकारियों ने गहन जांच किया, जिसमें कगजातों में हेराफेरी सामने आया कि इसी पासपोर्ट संख्या (17 एएल 19840) पर अब्दुलाये कूलीबॉय नामक व्यक्ति 23 सितंबर 2017 को दिल्ली एयरपोर्ट से भारत में प्रवेश की कोशिश कर चुका था, जिसे फर्जी पासपोर्ट का उपयोग करने के कारण एंट्री रेफसेड / डिपोर्ट कर दिया गया था। चूँकि एक ही पासपोर्ट संख्या दो व्यक्तियों को जारी नहीं की जा सकती, इसलिए यह पासपोर्ट फर्जी पाया गया।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए पकड़े गए नाइजीरियन नागरिक को एसएसबी 47वीं बटालियन रक्सौल की सुरक्षा में हरैया थाना पुलिस को सुपुर्द कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।