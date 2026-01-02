बिहार सरकार की बड़ी पहल, पूर्वी चंपारण में 560 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी

जागरण संवाददाता, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Ramgarhwa Industrial Zone: धान के कटोरे के रूप में पहचाने जाने वाले पूर्वी चंपारण में अब औद्योगिक विकास की नई कहानी लिखी जाने वाली है। जिले के रामगढ़वा प्रखंड अंतर्गत अहिरौलिया पंचायत की करीब 560 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार ने पहल तेज कर दी है। प्रस्ताव के धरातल पर उतरते ही क्षेत्र की आर्थिकी को मजबूती मिलने के साथ-साथ रोजगार सृजन के बड़े अवसर पैदा होंगे।

बताया गया कि जिलाधिकारी के स्तर से भेजे गए प्रस्ताव पर सरकार सकारात्मक रुख अपनाए हुए है। बियाडा (BIADA) के माध्यम से भूमि का सत्यापन कराया जा चुका है, जिसमें इसे औद्योगिक क्षेत्र के लिए पूरी तरह उपयुक्त पाया गया है।

यह भूमि बेतिया राज की बताई जा रही है, जिस पर किसी तरह का विवाद नहीं है। ऐसे में सरकार के निर्णय के बाद यहां उद्योग स्थापना का रास्ता साफ हो जाएगा। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा और आसपास के इलाकों में पहले से संचालित राइस मिलें अब बड़ी औद्योगिक इकाइयों के रूप में पहचान बना चुकी हैं।

यहां उत्पादित चावल न सिर्फ बिहार, बल्कि अन्य राज्यों और विदेशों तक अपनी पहुंच बना रहा है। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) से जुड़े छोटे-बड़े उद्योगों के सफल होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इससे किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर बाजार मिलेगा और स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में लोगों को काम के अवसर मिलेंगे।

एनएच से बेहतर कनेक्टिविटी की योजना अहिरौलिया प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की राष्ट्रीय राजमार्ग से दूरी करीब तीन किलोमीटर है। औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग को चौड़ा और मजबूत बनाने की योजना है, ताकि भारी वाहनों की आवाजाही में किसी तरह की बाधा न आए। सड़क निर्माण के बाद क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी।

दो नए औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित रक्सौल में पहले से बियाडा की ओर से 11 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र संचालित है। अब इसके विस्तार की तैयारी है। रक्सौल के हरदिया में 80 एकड़ और कन्ना में 25 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिन्हित किया गया है। इन जमीनों का भी सत्यापन पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है। मंत्रिमंडल स्तर पर निर्णय के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

निवेशकों को मिलेगा सुनहरा अवसर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों में छोटे और बड़े निवेशकों को उद्योग स्थापित करने का अवसर मिलेगा। सरकार आवश्यकता के अनुसार भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगी। एक ही क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों की स्थापना से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और पूरे इलाके का आर्थिक परिदृश्य बदल सकता है।