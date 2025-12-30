Language
    पूर्वी चंपारण में पंचायत के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, हथियार और कारतूस बरामद

    By Sushil Verma Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:02 PM (IST)

    मोतिहारी के कोल्हूअरवा मोहल्ला में भूमि विवाद को लेकर चल रही पंचायत के दौरान एक अधिवक्ता ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी। घटना में कोई घायल नही ...और पढ़ें

    Hero Image

    फायरिंंगकी घटना के बाद जब्त हथियार। जागरण

    संवाद सहयोगी मोतिहारी । शहर के कोल्हूअरवा मोहल्ला में मंगलवार को एक अधिवक्ता के घर पर भूमि विवाद को लेकर चल रही पंचायत के दौरान लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलाए जाने की घटना सामने

    आई है। घटना की सूचना पर पहुंची नगर थाना की पुलिस ने दोनों पक्षों के पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक पक्ष के एक लाइसेंसी पिस्टल के अलावा पांच कारतूस भी जब्त किया गया है। घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया गया है। यह गोली अधिवक्ता के घर के दीवाल में लगी। हालांकि गोली बारी में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

    पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गिरफ्तार अधिवक्ता प्रकाश चौधरी का आग्नेयास्त्र जब्त किया गया है। उनकी अनुज्ञप्ति रद करने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

    घटना की बाबत बंजरिया थाना के सिंघिया गुमटी निवासी दिलीप कुमार ने पुलिस को बताया है कि उनकी 20 कट्ठा 16 धूर जमीन मुफस्सिल थाना के हरकैना गांव में है। इसको लेकर जदयू नेता अधिवक्ता प्रकाश चौधरी से विवाद चल रहा है। वहीं श्री चौधरी का कहना है कि उनकी भी 14 कट्ठा जमीन दिलीप की जमीन के बगल में है।

    जमीन एक दूसरे के प्लाट में घुस जाने को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। उसी विवाद को लेकर आज मंगलवार को अधिवक्ता नरेश गुप्ता के दरवाजे पर दोनों पक्ष के लोग अपना-अपना कागजात लेकर पहुंचे थे।

    कागजात दिखाने के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। इसी बीच अधिवक्ता प्रकाश चौधरी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी। गोली अधिवक्ता के घर के दीवाल में लगी।

    सूचना पर नगर थाना के पुलिस निरीक्षक राजीव रंजन कुमार व अपर थानाध्यक्ष चंदन कुमार मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों के पांच लोगो को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए जानेवालों में एक पक्ष से अधिवक्ता प्रकाश चौधरी व संजय कुमार व दूसरे पक्ष से दिलीप कुमार, सूरज कुमार व संतोष कुमार शामिल है। पुलिस सभी से थाने पर पूछताछ कर रही है। इसी के साथ आगे की कानूनी प्रक्रिया भी की जा रही है।