पूर्वी चंपारण में पंचायत के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, हथियार और कारतूस बरामद

संवाद सहयोगी मोतिहारी । शहर के कोल्हूअरवा मोहल्ला में मंगलवार को एक अधिवक्ता के घर पर भूमि विवाद को लेकर चल रही पंचायत के दौरान लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलाए जाने की घटना सामने आई है। घटना की सूचना पर पहुंची नगर थाना की पुलिस ने दोनों पक्षों के पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक पक्ष के एक लाइसेंसी पिस्टल के अलावा पांच कारतूस भी जब्त किया गया है। घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया गया है। यह गोली अधिवक्ता के घर के दीवाल में लगी। हालांकि गोली बारी में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गिरफ्तार अधिवक्ता प्रकाश चौधरी का आग्नेयास्त्र जब्त किया गया है। उनकी अनुज्ञप्ति रद करने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। घटना की बाबत बंजरिया थाना के सिंघिया गुमटी निवासी दिलीप कुमार ने पुलिस को बताया है कि उनकी 20 कट्ठा 16 धूर जमीन मुफस्सिल थाना के हरकैना गांव में है। इसको लेकर जदयू नेता अधिवक्ता प्रकाश चौधरी से विवाद चल रहा है। वहीं श्री चौधरी का कहना है कि उनकी भी 14 कट्ठा जमीन दिलीप की जमीन के बगल में है।