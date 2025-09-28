रक्सौल में कई पंडालों से पुलिस ने डीजे किए जब्त, सड़क पर उतर लोगों ने किया हंगामा

रक्सौल में दुर्गा पूजा पंडालों में डीजे बजाने पर प्रशासन ने रोक लगा दी जिसके बाद कई डीजे जब्त किए गए। इससे नाराज पूजा समिति के सदस्य सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। राजद नेता ने शांति बनाए रखने की अपील की और पुलिस के साथ मिलकर मामले को शांत कराने की कोशिश की।

जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूच)। भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी क्रम में देर शाम प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर के विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया।

इस दौरान कई स्थानों से डीजे जब्त किए गए। डीजे जब्ती की कार्रवाई से आक्रोशित होकर पूजा समिति के सदस्य और समर्थक सड़क पर उतर आए। देखते ही देखते लोगों की भीड़ दिल्ली–काठमांडु को जोड़ने वाली मुख्य सड़क और थाना परिसर के प्रवेश द्वार पर जमा हो गई।

नारेबाजी भी शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ती देख थानाध्यक्ष विजय कुमार ने तत्काल अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की। उन्होंने बताया कि शांति समिति की बैठक में आपसी सहमति से पूजा पंडालों में डीजे बजाने पर रोक लगाई गई थी, जिसके बाद ही लाइसेंस निर्गत किए गए।

इसके बावजूद पंडालों में डीजे लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इधर, तनावपूर्ण माहौल के बीच राजद के पूर्व प्रत्याशी रामबाबू यादव मौके पर पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही पुलिस अधिकारियों और पूजा समिति के सदस्यों की बैठक के जरिए स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिशें देर रात तक जारी रहीं।