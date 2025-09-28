Language
    बसपा ने विधानसभा चुनाव को लेकर कसी कमर, 10 सीटों पर संभावित प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट की जारी

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:43 AM (IST)

    पूर्वी चंपारण में बसपा ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। जिलाध्यक्ष मथुरा राम ने 10 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की है जिसमें सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया है। रक्सौल से चंद्रकिशोर पाल समेत कई कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाया गया है। केसरिया और चिरैया सीटों पर अभी सहमति नहीं बनी है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, रक्सौल (पूच)। बिहार विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जिले के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसे लेकर बसपा के जिलाध्यक्ष मथुरा राम ने जिला कमेटी की चुनावी बैठक में जिले की दस विधानसभा सीटों पर संभावित प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी कर दिया है।

    इस सूची में सामाजिक समीकरणों को साधते हुए बसपा ने अपने कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा जताया है तथा अधिकांश सीटों पर अपने आधार वोटरों पर फोकस करते हुए दलित व पिछड़े वर्गों के साथ दो मुस्लिम प्रत्याशियों को भी चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है।

    इसी कड़ी में रक्सौल विधानसभा से दलीय प्रत्याशी के रूप में पहले चुनाव लड़ चुके बसपा नेता चंद्रकिशोर पाल को प्रत्याशी घोषित किया गया है।

    वही, सुगौली से अमन कुमार पासवान, नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से रजनीश कुमार रजक, हरसिद्धि से संतोष कुमार राम, गोविंदगंज से एडवोकेट पवन कुमार शर्मा, कल्याणपुर से चांद बाबू, पिपरा से एडवोकेट नागेंद्र सहनी, मधुबन से डॉ. तफ्फजुल हसन, मोतिहारी से मुखलाल राम व ढाका से सिकंदर भारती बसपा के प्रत्याशी होंगे।

    इस आशय की पुष्टि करते हुए बसपा के जिलाध्यक्ष श्री राम ने बताया कि अभी केसरिया व चिरैया विधानसभा के प्रत्याशी चयन में आम सहमति नहीं बनी है। फलतः उक्त दोनों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के चयन की सूचना बाद में दी जायेगी।

    घोषित प्रत्याशियों को अपने -अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच आवश्यक चुनावी तैयारी के साथ ही जन संपर्क तेज करने के निर्देश दिये गए हैं। इस आशय की सूचना यथाशीघ्र प्रदेश कार्यालय को दे दिया जायेगा।

    इस मौके पर प्रदेश महासचिव नागेंद्र सहनी, श्यामसुंदर कुशवाहा, लखिन्द्र राम, अखिलेश कुमार सिंह, डॉ. ब्रजकिशोर मुखिया, सुभाष कुमार शर्मा, अशोक कुमार सिंह, चंदेश्वर बैठा, द्वारिका सहनी, अमन कुमार पासवान सहित सभी घोषित प्रत्याशी मौजूद रहे।