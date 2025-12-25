‘सूर्य देव के दर्शन से मिली राहत’, दिन ढलते ही फिर बढ़ी ठिठुरन

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Cold Wave in Bihar: लगातार सात दिनों से जारी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच गुरुवार को लोगों को कुछ घंटों की राहत नसीब हुई। बादलों की ओट से जब सूर्य की किरणें निकलीं तो मानो लोगों को नया जीवन मिल गया। धूप निकलते ही ठंड से जूझ रहे लोगों के चेहरे खिल उठे और दिन के समय जरूरी कामकाज निपटाने के लिए घरों से बाहर निकले।

पिछले कई दिनों से सूर्य के दर्शन नहीं होने के कारण दिन में भी ठंड का असर बना हुआ था। गुरुवार को धूप निकलते ही घरों की छतों पर कपड़े सुखाती गृहणियां नजर आईं। वहीं बच्चे, बुजुर्ग और युवा खुले स्थानों पर कुर्सी डालकर धूप का आनंद लेते दिखे। सर्द मौसम से राहत पाने के लिए लोग धूप सेंकते रहे। हालांकि, शाम ढलते ही एक बार फिर सर्द हवाओं ने कनकनी बढ़ा दी। सुबह और शाम के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। ग्रामीण इलाकों में ठंड का असर अधिक देखने को मिल रहा है। खेतों में काम करने वाले मजदूर देर से निकल रहे हैं, जबकि बाजारों में भी दोपहर के समय ही रौनक नजर आ रही है।मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को जिले का न्यूनतम तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिन में धूप से राहत जरूर मिली, लेकिन सुबह और शाम की ठिठुरन अब भी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से राहत की उम्मीद कम है और तापमान में और गिरावट हो सकती है।

ठंड में बढ़ रहा बीमारियों का खतरा चिकित्सकों के मुताबिक इस मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, गले का संक्रमण, अस्थमा और सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बुजुर्गों में जोड़ों के दर्द और बच्चों में निमोनिया जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं।