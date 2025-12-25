ऐसे विरोध कौन करता है? वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित सफाईकर्मियों ने सड़क पर उड़ेला कचरा

संवाद सहयोगी, मेहसी (पूर्वी चंपारण) : Mehsi Safai Karmchari Protest: नगर पंचायत मेहसी में वेतन संकट ने ऐसा विस्फोटक रूप ले लिया कि सफाईकर्मियों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई देने लगा। पिछले पांच माह से वेतन नहीं मिलने से परेशान सफाईकर्मियों ने नगर की मुख्य सड़कों पर कचरा फेंककर विरोध दर्ज कराया। कचरे से पटी सड़कों और बदबू के कारण पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। आक्रोश की शुरुआत मेहसी बैंक चौक से हुई, जहां से कचरा लदी गाड़ियां लेकर करीब चार दर्जन सफाईकर्मी नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे। इसके बाद कार्यालय के मुख्य गेट पर ही गाड़ियों में भरा पूरा कचरा उड़ेल दिया गया। गंदगी और दुर्गंध से परेशान होकर नगर पंचायत के कई कर्मी कार्यालय छोड़कर बाहर निकल गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

47 सफाईकर्मी, 5 महीने से नहीं मिला वेतन सफाईकर्मियों ने बताया कि नगर पंचायत मेहसी में 09 महिला सहित कुल 47 सफाईकर्मी कार्यरत हैं। वे प्रतिदिन नियमित रूप से नगर की सफाई व्यवस्था संभालते हैं, लेकिन वेतन के भुगतान में उनके साथ लगातार लापरवाही बरती जा रही है।

सफाईकर्मी करण आंबेडकर, जितेंद्र मल्लिक, चंदन मल्लिक, सुजीत मल्लिक और मुकेश मल्लिक ने कहा कि पांच महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। दुकानदारों ने उधार राशन देना बंद कर दिया है, कई कर्मी बीमार हैं, लेकिन इलाज तक कराने के लिए पैसे नहीं हैं।

भूखमरी की कगार पर परिवार सफाईकर्मियों का कहना है कि वे सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। वेतन नहीं मिलने से बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और इलाज सब कुछ ठप पड़ गया है। मजबूरी में उन्हें विरोध का यह रास्ता अपनाना पड़ा। उनका साफ कहना है कि जब तक बकाया वेतन का भुगतान नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा।