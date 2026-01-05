Language
    बेतिया–पटना फोरलेन को लेकर बड़ी प्रगति, भूमि अधिग्रहण अंतिम दौर में

    By Satyendra Kumar Jha Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:09 PM (IST)

    Land Acquisition Bihar: शिविर में कागजात लाने वाले रेयतों का किया जा रहा भुगतान। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Betia Patna Four Lane: बेतिया से पटना तक बनने वाली नई ग्रीनफील्ड एनएच-139 डब्ल्यू फोरलेन सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है।

    प्रशासन की ओर से शिविर लगाकर रैयतों से आवश्यक कागजात लिए जा रहे हैं और दस्तावेज सत्यापन के बाद मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। 

    भूमि अधिग्रहण पूरा होते ही सड़क निर्माण कार्य की राह आसान हो जाएगी। पूर्वी चंपारण जिले में इस परियोजना के तहत कुल 34 मौजा में 199.9 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इनमें से 30 मौजा में रैयतों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है।

    अब तक करीब 4.96 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। शेष चार मौजा में भूमि का दर निर्धारण इस माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।अधिकारियों के अनुसार बेतिया से आने वाली यह फोरलेन सड़क पहाड़पुर प्रखंड से जिले की सीमा में प्रवेश करेगी और अरेराज, हरसिद्धि, संग्रामपुर और केसरिया होते हुए साहेबगंज के रास्ते पटना तक जाएगी।

    इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और समय की बचत के साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। भूमि अधिग्रहण को लेकर 8 से 23 दिसंबर तक शिविर आयोजित किए गए थे।

    इस दौरान अरेराज से साहेबगंज के बीच केसरिया, हरसिद्धि और संग्रामपुर प्रखंड के 20 मौजा में रैयतों से आवश्यक कागजात संग्रह किए गए। पहाड़पुर से अरेराज के बीच 13 मौजा में दावे और आपत्तियों का निष्पादन कर दर निर्धारण भी कर लिया गया है।

    जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विकास कुमार सिंह ने बताया कि एनएच-139 डब्ल्यू फोरलेन सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण लगभग अंतिम चरण में है। 34 मौजा में भूमि अधिग्रहण किया जाना है, जिनमें अधिकांश में भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक माह के भीतर भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।