पूर्वी चंपारण में बहन की बर्थ डे पार्टी के बहाने बुलाकर महिला से दुष्कर्म, आरोपित गिरफ्तार
पूर्वी चंपारण के छतौनी थाना क्षेत्र में एक महिला को बहन की जन्मदिन पार्टी के बहाने बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्र ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। छतौनी थाना क्षेत्र के एक मकान में बहन के बर्थ डे पार्टी के बहाने महिला को बुलाकर खाना में नशा देकर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
दूसरे की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। सदर वन के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित पहाड़पुर थाना के सेनवल गांव का निवासी जितेंद्र चौरसिया है। डीएसपी ने बताया कि तुरकौलिया थाना की एक महिला को जितेंद्र ने अपनी बहन के बर्थडे पाटी में शामिल होने के लिए बुलाया था।
महिला को लाने के लिए एक चारपहिया वाहन भी भेजा, जिसपर सवार होकर महिला अपने दो वर्ष के बच्चा के साथ छतौनी आ रही थी। रास्ते में उस पर जितेंद्र भी सवार हो गया व उसे छतौनी में एक किराया के मकान में लाया, जहा भोज खिलाया।
खाने में नशीला पदार्थ डाल दिया, जिससे महिला बेहोश हो गई। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। जब महिला को होश आया तो वह अर्द्वनग्न थी फिर व थाना पहुंच अपने पति को बुलाकर थाना पहुंची जहां पुलिस को आपबीती बताई।
पुलिस को दिए गए आवेदन में महिला ने जितेंद्र के अलावा पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना के बबरीया गांव निवासी प्रकाश यादव को भी आरोपित किया है। प्रकाश पर आरोप लगाया है कि वह चारपहिया वाहन के आगे-आगे चल रहा था व कमरा उसी ने लिया था।
प्रकाश ने ही कमरा तक पहुंचाया था। आवेदन मिलने के बाद छतौनी थाना के पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष मृत्युंजय पासवान ने प्राथमिकी दर्ज कर दारोगा नेहा कुमारी को जांच का प्रभार सौंपा। रविवार को नेहा कुमारी ने सशस्त्र बल के साथ छापेमारी कर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है व दूसरे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
