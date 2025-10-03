7 लाख 14 हजार लेकर नगर हवेली व दमन-दीव से फरार आरोपित पूर्वी चंपारण के पचपकड़ी से गिरफ्तार

नगर हवेली और दमन दीव में हुई चोरी के मुख्य आरोपी रोशन झा को पचपकड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से 1.30 लाख रुपये बरामद हुए। पूछताछ में उसने बाकी रकम खर्च करने की बात कही। दमन पुलिस ने मोतीहारी एसपी से संपर्क किया जिसके बाद टीम बनाकर आरोपी को पकड़ा गया।

संवाद सहयोगी, पताही (पूर्वी चंपारण)। नगर हवेली तथा दमन-दीव में सात लाख चौदह हजार रुपये की चोरी करने के मुख्य आरोपित रोशन झा को पचपकड़ी पुलिस ने धर दबोचा। थानाध्यक्ष पूजा कुमारी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में आरोपित के पास से 1.30 लाख रुपये नकद बरामद हुए।

पूछताछ में उसने बाकी रकम ट्रेन टिकट, फ्रिज और मोटर जैसी चीजों पर खर्च करने की बात स्वीकार की। आरोपी को दमन पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस संयुक्त कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि राज्य बदलकर अपराधियों का बच निकलना अब आसान नहीं होगा।

बता दें कि दमन एवं दीव के सेलवास थाना क्षेत्र में 23 सितंबर को सात लाख चौदह हजार रुपये की चोरी हुई थी। इसके आधार पर दमन पुलिस ने मोतीहारी एसपी स्वर्ण प्रभात से संपर्क साधा। सूचना मिलते ही एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया। टीम में पचपकड़ी थानाध्यक्ष पूजा कुमारी के साथ अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिलथे। पुख्ता सुरागों पर काम करते हुए पुलिस ने 30 की सितंबर की देर रात को पचपकड़ी थाना क्षेत्र के भंडार गांव से आरोपित रोशन झा को धर दबोचा। आरोपी वही निकला जिसने अपने फैक्ट्री मालिक के घर से लाखों रुपये नकद चुराकर फरार हो गया था।

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपित के पास से 1 लाख 30 हजार रुपये नकद बरामद किए। जब उससे शेष रकम के बारे में पूछताछ की गई तो उसने साफ-साफ कबूल किया कि चोरी की रकम से उसने ट्रेन का टिकट खरीदा, घर के लिए फ्रिज लिया और मोटर लगवाया। शेष रकम खर्च कर दी गई है।

फिलहाल आरोपित को बरामद रकम सहित दमन-दीव पुलिस को सौंप दिया गया है, ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके। दमन पुलिस अब आरोपी द्वारा बताए गए ठिकानों पर छापेमारी कर बाकी सामान और रकम की बरामदगी में जुटी है।