Bettiah Patna NH-139: बेतिया से पटना की राह होगी आसान, अंतिम चरण में भूमि अधिग्रहण; चेक करें सड़क का रूट

जागरण संवाददाता, मोतिहारी। बेतिया से पटना तक जाने वाली नई एनएच-139 डब्लयू (फोरलेन) के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। ग्रीनफील्ड में बनने वाली यह नई सड़क लोगों के आवागमन की राह को आसान करेगी। अधिग्रहण अब अंतिम चरण में पहुंच गया है।

शिविर का आयोजन कर रैयतों से आवश्यक कागजात संग्रह करने के बाद भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बताया गया कि भूमि अधिग्रहण के बाद सड़क निर्माण की राह आसान हो जाएगी। साथ ही लोग नई सड़क का लाभ उठा सकेंगे।

पूर्वी चंपारण जिले में इस सड़क के लिए 34 मौजा में 199.9 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। 30 मौजा में रैयतों को भुगतान हो रहा है। अबतक 4.96 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। चार मौजा में दर का निर्धारण इस माह के अंत तक कर लिया जाएगा।

बताया गया कि बेतिया से आने वाली यह सड़क पहाड़पुर प्रखंड में जिले की सीमा में प्रवेश करेगी, जो अरेराज हरसिद्धि संग्रामपुर केसरिया होते हुए साहेबगंज होते हुए पटना तक जाएगी। 8 से 23 दिसंबर तक 20 मौजा में शिविर का किया गया था आयोजन जिले में इस सड़क के लिए 34 मौजा में 199.9 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। 8 से 23 दिसंबर तक शिविर लगाकर अरेराज से साहेबगंज के बीच केसरिया, हरसिद्धि एवं संग्रामपुर के 20 मौजा में रैयतों से आवश्यक कागजात लिए गए।

इन गांवों से गुजरेगी सड़क केसरिया के ओझवलिया व मनोरछपरा, महम्मदपुर व गोछी, खाप लाला छपरा व ताजपुर पटखौलिया, कुशहर व कुंडवा, रमपुरवा व खिजिपुरा, हुसैनी व रामपुर खजुरिया, हरसिद्धि के चड़रहिया व जागापाकड़, संग्रामपुर के बरियरिया व जलहा, सिकंदरपुर, मुरली निजामत व श्यामपुर के अलावा अरेराज से पहाड़पुर के बीच 13 मौजा शामिल हैं।

चार गांवों में दर का निर्धारण माह के अंत तक पहाड़पुर से अरेराज के बीच 13 गांवों में लोगों दावा एवं आपत्ति प्राप्त कर उनका निराकरण कर दिया गया है। साथ ही दर का निर्धारण भी किया गया है। शेष चार मौजा में माह के अंत तक दर का निर्धारण कर भुगतान कर प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।