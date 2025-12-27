बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को मिलेगा एयरपोर्ट जैसा लुक, लगेंगी 19 लिफ्ट और 10 एस्केलेटर
बापूधाम मोतिहारी स्टेशन का 205 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट की तर्ज पर पुनर्विकास किया जा रहा है। इसमें 36 मीटर चौड़ा कॉन्कोर्स, 19 लिफ्ट और 10 एस्केलेटर ...और पढ़ें
संजय परिहार, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Bapudham Motihari Railway Station: 205 करोड़ रुपये की लागत से वर्ल्ड क्लास तर्ज पर बन रहे बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टेशन के बनकर तैयार होने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।
स्टेशन परिसर में प्रवेश करते ही यात्रियों को आधुनिक कन्कोर्स, वेटिंग एरिया, लिफ्ट-एस्कलेटर और शॉपिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नए स्टेशन भवन में यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 19 लिफ्ट और 10 एस्कलेटर लगाए जाएंगे।
स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां यात्रियों के आगमन और प्रस्थान की व्यवस्था अलग-अलग होगी। स्टेशन में दो आगमन द्वार और एक प्रस्थान द्वार बनाया जा रहा है, जिससे यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी।
स्टेशन में प्रवेश के बाद यात्री सीधे 36 मीटर चौड़े कन्कोर्स एरिया में पहुंचेंगे, जहां वेटिंग हॉल और विभिन्न आधुनिक स्टोर होंगे। ट्रेन की घोषणा के बाद यात्री लिफ्ट या एस्कलेटर के जरिए नीचे उतरकर प्लेटफॉर्म संख्या एक या दो पर पहुंच सकेंगे। दोनों प्लेटफॉर्म पर वेटिंग हॉल, शौचालय, यूरिनल और वीआईपी लाउंज की सुविधा होगी। साथ ही खाने-पीने की दुकानों की भी व्यवस्था रहेगी।
चार मंजिला स्टेशन भवन, आधुनिक लेआउट
नया स्टेशन भवन कुल चार मंजिला होगा। ग्राउंड फ्लोर से कन्कोर्स और ऊपरी मंजिलों तक जाने के लिए लिफ्ट और एस्कलेटर की सुविधा दी जाएगी। स्टेशन के पूरब दिशा में मुख्य भवन बनाया जा रहा है, जहां आपात स्थिति के लिए चार सीढ़ियों की अलग व्यवस्था होगी।
पूरब-पश्चिम दोनों ओर होंगे बुकिंग काउंटर
स्टेशन के पूरब और पश्चिम दिशा में बने दोनों भवनों में टिकट बुकिंग कार्यालय होंगे, जबकि आरक्षण कार्यालय पूर्वी भवन में रहेगा। प्लेटफॉर्म संख्या एक पर टीटीई कक्ष, कोचिंग अधीक्षक, आरक्षण पर्यवेक्षक, स्टेशन अधीक्षक और अपर स्टेशन अधीक्षक के लिए अलग-अलग कक्ष बनाए जाएंगे।
ऊपरी मंजिलों पर रिटायरिंग रूम, होटल, बैंक्वेट हॉल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। होटल का प्रवेश द्वार स्टेशन के सामने की ओर होगा, जबकि बैंक्वेट हॉल आने वाले लोगों के लिए यात्रियों से अलग मार्ग रखा गया है। दोनों भवनों में बेबी फीडिंग रूम की भी सुविधा होगी। इसके अलावा पश्चिम दिशा में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा।
निर्माण कार्य की प्रगति
पूर्वी भवन में ग्राउंड फ्लोर स्लैब का कार्य अगले दो महीनों में पूरा होने की संभावना है, जबकि पूरे स्ट्रक्चर के खड़ा होने में छह से सात महीने लग सकते हैं। पश्चिम दिशा में आगमन-प्रस्थान भवन का लगभग 65 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। मुख्य भवन का आरसीसी स्ट्रक्चर बनकर तैयार है।
पार्सल कार्यालय, जीआरपी और रेल डाक सेवा की इमारतें तैयार हो चुकी हैं, जहां फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। विभागीय संयुक्त भवन भी बनकर तैयार है। वहीं जी प्लस फोर आवासीय भवन का स्ट्रक्चर तैयार है, जिसमें ए-ब्लॉक का 80 प्रतिशत और बी-ब्लॉक का 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।
