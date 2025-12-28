बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर बनेगा 36 मीटर चौड़ा भव्य कन्कोर्स, जीएडी को मिली मंजूरी

संवाद सहयोगी, जागरण, मोतिहारी। Bapudham Motihari Railway Station: ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व वाला बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन जल्द ही आधुनिक रूप में नजर आएगा। स्टेशन के पुनर्विकास कार्य को लेकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। यहां प्रस्तावित 36 मीटर चौड़े अत्याधुनिक कन्कोर्स (रूफ प्लाजा) के जनरल एग्रीमेंट ड्राइंग (GAD) को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही स्टेशन के निर्माण कार्य में अब तेजी आने की उम्मीद है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, जीएडी को स्वीकृति मिलने के बाद कन्कोर्स की विस्तृत ड्राइंग तैयार करने का काम तेज कर दिया गया है। महात्मा गांधी की स्मृतियों से जुड़ा यह स्टेशन पुनर्विकास के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। कन्कोर्स के निर्माण से स्टेशन पर भीड़भाड़ कम होगी और यात्रियों को विश्वस्तरीय प्रतीक्षालय की सुविधा मिलेगी।

विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस होगा कन्कोर्स यह भव्य कन्कोर्स स्टेशन के दोनों प्लेटफार्मों के बीच ओएचई पोल के ऊपर बनाया जाएगा। आधुनिक वास्तुकला पर आधारित यह संरचना स्टेशन को एक नया और आकर्षक स्वरूप देगी। 36 मीटर चौड़े कन्कोर्स में एक साथ करीब 360 यात्रियों के बैठने की सुविधा होगी। इसे प्लेटफार्म संख्या एक, दो और भविष्य में प्रस्तावित प्लेटफार्म संख्या तीन से सीधे जोड़ा जाएगा।यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कन्कोर्स में लिफ्ट और एस्कलेटर लगाए जाएंगे, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों को प्लेटफार्मों तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी।

डिजिटल सूचना प्रणाली से होगा सुसज्जित कन्कोर्स को अत्याधुनिक डिजिटल सूचना तंत्र से लैस किया जाएगा। यहां हाईटेक डिस्प्ले बोर्ड और आधुनिक माइकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से अप और डाउन दिशा की ट्रेनों की स्थिति, प्लेटफार्म नंबर और समय की जानकारी लगातार अपडेट होती रहेगी। इससे यात्रियों को ट्रेन की जानकारी के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा और वे आराम से अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा कर सकेंगे।