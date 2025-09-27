Language
    ‘मोतिहारी चीनी मिल से धुआं नहीं निकला’, डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने PM मोदी के वादे पर कसा तंज

    By Sanjay K Upadhyay Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:50 AM (IST)

    मोतिहारी में कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने रैली में बिहार से पलायन और बंद उद्योगों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चीनी मिल से धुंआ नहीं निकला और लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के बापू की धरती पर आने का भी उन्होंने जिक्र किया और सरकार बदलने का आह्वान किया।

    मोतिहारी चीनी मिल की चिमनी से नहीं निकला धुंआ

    जागरण संवाददाता, मोतिहारी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राज्य सभा सदस्य डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित हर घर अधिकार रैली में आए लोगों को संबोधित करते हुए बिहार से हो रहे पलायन व बंद हो रहे उद्योगों पर केंद्र व राज्य सरकारों को घेरा।

    उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी पहली बार आए तब कहा- मोतिहारी चीनी मिल की चाय पियेंगे। इसकी चिमनी से धुंआ निकलेगा। धुआं नहीं निकला। इसके विपरीत जिस बिहार में 27 प्रतिशत चीनी का उत्पादन होता था, वह घटकर दो प्रतिशत रह गया है।

    28 योजनाओं का सफल क्रियान्वयन

    उन्होंने आगे कहा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज बापू की धरती को नमन करने पहुंची है। उनके लिए इस भूमि का विशेष महत्व है। कांग्रेस के शासनकाल में जनता के हित में 28 योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करते हुए इसका सीधा लाभ जनता को पहुंचाने का काम किया।

    आज बिहार के लोग परिवार के जीविकोपार्जन के लिए रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेशों के लिए पलायन कर रहे। केंद्र के साथ बिहार की सरकार आंख बंद किए हुए है।

    बिहार में 20 वर्षो के शासनकाल में डबल इंजन की सरकार ने एक भी कल-कारखाना या उद्योग लगाने का काम नहीं किया है। यहां पहले से संचालित उद्योग व कल-कारखाने बंद हो रहे हैं। उन्होंने सभा में आए लोगों से सरकार बदलने का आह्वान किया।