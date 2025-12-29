Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नौकरी के लिए विदेश भेजने के नाम पर ठगी करनेवाले गिरोह का शातिर बदमाश यूपी से गिरफ्तार

    By Sushil Verma Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 07:16 PM (IST)

    मोतिहारी पुलिस ने नौकरी के नाम पर विदेश भेजने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले अंतर-प्रांतीय साइबर गिरोह के सरगना सद्दाम हुसैन को उत्तर प्रदेश के ...और पढ़ें

    Hero Image

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    संवाद सहयोगी, मोतिहारी । नौकरी के लिए विदेश भेजनेवालों के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी करनेवाले साइबर अपराधी गिरोह के एक शातिर बदमाश को मोतिहारी पुलिस ने उत्तर प्रदेश से रविवार को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साइबर थाना के पुलिस उपाधीक्षक अभिनव परासर ने बताया कि गिरफ्तार साइबर बदमाश अंतर प्रांतीय गिरोह का सरगना उत्तराखंड के उधम सिंह रूद्रापुर निवासी सद्दाम हुसैन गिरफ्तार किया गया है। उसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित सृष्टि अपार्टमेंट कुर्सी रोड, गुड़खा से गिरफ्तार गया है।

    उसके पास से एक बांग्लादेशी, 23 भारतीय पासपोर्ट, एक लैपटाप, दो सेलफोन, एक स्वाइप मशीन, 110 एग्रीमेंट पेपर व एक स्कैनर जब्त किया गया है। बता दें कि जिले के रक्सौल थाना के हरपुर ऊंची डीह गांव के चार युवकों को विदेश भेजने व नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई थी। इस मामले में हरपुर के अरसद अली ने साइबर थाना में आवेदन दिया था।

    उस आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला के उधम सिंह रुद्रापुर के सद्दाम हुसैन, फैजान अंसारी व इद्रीश अंसारी को आरोपित किया गया था।

    अरसद ने पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा था कि उसके इंस्टाग्राम पर विदेश जाने के लिए एक विज्ञापन आया था। उसके बाद फैजान अंसारी से बात भी हुई थी। सभी युवकों से एक्सिस बैंक के खाता में 21 लाख 75 हजार नकदी लिया गया था।

    फिर स्पीड पोस्ट से उन तीनों का कागजात भी आया। जब तीनों दिल्ली दूतावास में गए तो जांच के बाद कागजात फर्जी पाया गया था। पुलिस का दावा है कि शीघ्र बदमाशों की गिरफ्तारी की जाएगी।
    -