मोतिहारी में कार से 48 किलो गांजा बरामद, उत्तर प्रदेश के दो तस्कर गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, मोतिहारी। शहर के अवधेश चौक के पास से शनिवार को नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक कार पर लदा 48 किलो गांजा जब्त किया है। मौके से उत्तर प्रदेश के दो तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं।

सदर वन के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला के कोतवाली थाना क्षेत्र के सतहीपुरवा गांव निवासी दिनेश सिंह व एजाज खां हैं। दोनों ने पूछताछ में बताया है कि उत्तर प्रदेश से एक कार पर सवार होकर दोनों मोतिहारी आए थे।

मोतिहारी से बंजरिया थाना के झखिया गांव के पास एक पेट्रोल पंप से गांजा लेकर फिर उतर प्रदेश जा रहे थे। यात्री के दौरान जैसे ही अवधेश चौक पर पहुंचे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गांजा पहुंचाने के बाद 20 हजार मिलते पूछताछ में दिनेश ने बताया कि बंजरिया के झखिया निवासी यादव जी ने उन्हें गांजा दिया था। पुलिस अब यादव जी की पहचान कर उनकी खोज में छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार तस्करों ने बताया कि गांजा पहुंचाने के बाद उन्हें 20 हजार रुपये मिलते।