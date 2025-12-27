Language
    मोतिहारी में कार से 48 किलो गांजा बरामद, उत्तर प्रदेश के दो तस्कर गिरफ्तार

    By Sanjay Kumar UpadhyayEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:55 PM (IST)

    मोतिहारी में पुलिस ने अवधेश चौक के पास एक कार से 48 किलो गांजा जब्त किया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के दो तस्करों, दिनेश सिंह और एजाज ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, मोतिहारी। शहर के अवधेश चौक के पास से शनिवार को नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक कार पर लदा 48 किलो गांजा जब्त किया है। मौके से उत्तर प्रदेश के दो तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 

    सदर वन के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला के कोतवाली थाना क्षेत्र के सतहीपुरवा गांव निवासी दिनेश सिंह व एजाज खां हैं। दोनों ने पूछताछ में बताया है कि उत्तर प्रदेश से एक कार पर सवार होकर दोनों मोतिहारी आए थे। 

    मोतिहारी से बंजरिया थाना के झखिया गांव के पास एक पेट्रोल पंप से गांजा लेकर फिर उतर प्रदेश जा रहे थे। यात्री के दौरान जैसे ही अवधेश चौक पर पहुंचे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

    गांजा पहुंचाने के बाद 20 हजार मिलते

    पूछताछ में दिनेश ने बताया कि बंजरिया के झखिया निवासी यादव जी ने उन्हें गांजा दिया था। पुलिस अब यादव जी की पहचान कर उनकी खोज में छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार तस्करों ने बताया कि गांजा पहुंचाने के बाद उन्हें 20 हजार रुपये मिलते। 

    दोनों के पास से छह हजार नकदी भी बरामद किया गया है। दोनों इससे पहले भी गांजा तस्करी के मामले में जेल जा चुके हैं। दिनेश सिंह गांजा के मामले में गोरखपुर व गोंडा से जेल गया है। 

    वहीं एजाज को भी गोंडा पुलिस ने जेल भेजा था। छापेमारी टीम में एसडीपीओ के साथ पुलिस निरीक्षक राजीव रंजन, अपर थानाध्यक्ष चंदन कुमार, दारोगा प्रमोद कुमार, केवी हनुमता, नंदनी कुमारी व पुलिस के जवान शामिल थे।